Farmen-kjærestene fikk sjokkbrev i posten: – Dere gjør barna våre syke

«Hei. Du, lesbiske Lene, vi aksepterer din legning og dine spesielle seksuelle lyster sammen med din såkalte jentekjæreste Tonje. Vi, som mødre, vil eller kan derimot IKKE akseptere denne massive lesbe/homo propagandaen som dere bedriver, som gjør våre barn syke.»

Slik startet hatbrevet som Farmen-deltaker Lene Sleperud forteller at hun fikk i posten nylig. Hun har delt brevet på Facebook, det samme har Sleperuds kjæreste og Farmen-deltager Tonje Frøystad Garvik.

Ifølge avsenderen av brevet er det ti mødre som har gått sammen om å sende dette brevet.

HELE BREVET: Les brevet i sin helhet. Foto: Facebook/Privat

Sjokkerte

Farmen-deltagerne forteller at de opplever Norge som et land som stort sett har gode holdninger og verdier. Derfor er det et lite slag i magen når de får slike ytringer i postkassen.

– Vi ble jo sjokkerte og lei oss, mest fordi disse holdningene fortsatt eksisterer, men det visste vi jo. Vi trodde kanskje det var et julekort eller en bryllupsinvitasjon vi fikk, men så åpner vi opp og leser dette, sier paret til TV 2.

Garvik forteller at hun på en måte er glad for at de fikk dette brevet.

– Det gir oss en mulighet til å vise de utfordringene unge homofile eller lesbiske mennesker har. Hadde ikke disse holdningene eksistert, hadde vi ikke fått alle takkemeldingene fra folk. Det er bestemødre, foreldre, barn og eldre menn som sender meldinger til oss og takker for at vi har hjulpet enten dem eller andre. De forteller at det fortsatt kan være vanskelig å komme ut av skapet, men at vi har inspirert dem.

Provoserende

På Instagram og Facebook har tusenvis latt seg provosere av brevet. Det er i skrivende stund delt rundt 500 ganger kun fra de to jentenes private profiler.

Leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), Ingvild Endestad er glad for at Farmen-paret tør å vise kjærligheten sin offentlig, og håper at kvinner som Garvik og Sleperud bidrar til økt aksept i samfunnet.

– Jeg tenker at dette brevet er veldig trist og provoserende. Dessverre er ikke disse holdningene i brevet så sjeldne som vi skulle ønske, sier hun og referer til en fersk holdningsundersøkelse.

I denne undersøkelsen, som ble gjort av Bufdir i sommer, kom det frem at så mange som 10 prosent av nordmenn grøsser av tanken på homofile. Det ble også klart at 20 prosent av befolkningen er skeptiske til å få barn som ikke er heterofile og/eller kjønnskonforme.

– Det er en gjeng igjen med dårlige holdninger. Når de får uttrykke seg på denne måten som blir gjort i brevet, så gir det en klump i magen til de som får brevet og til alle oss andre som hatet er rettet mot.