– Orangutangen Pony ble tvunget til prostitusjon

Lenket fast til en vegg på en møkkete madrass, sminket og iført smykker. Slik beskriver Borneo Orangutang Survival Foundation livet til Pony.

Ifølge organisasjonen ble hun kidnappet fra moren sin da hun var en baby, plassert på et bordell og utsatt for grov mishandling.

Annenhver dag ble kroppen hennes barbert, så huden ble irritert og full av sår.

Pony ble lært opp til å utføre seksuelle handlinger, og menn betalte penger for å ha sex med henne.

I 2003 ble hun reddet etter seks år i fangenskap på den sørøstasiatiske øya Borneo.

Det er først nå en rekke utenlandske medier skriver om Ponys skjebne.

Horribelt

Michelle Desilets startet å jobbe som frivillig i Borneo i 1994, hvor hun hjalp foreldreløse orangutanger. Da Pony ble reddet var Desilets direktør i Borneo Orangutang Survival Foundation UK.

Til The Sun forteller hun om de grusomme scenene.

– Det var horribelt. Hun var en sexslave, og det var grotesk. Huden hennes var dekket av betennelser, og de hadde sminket henne og satt på henne øredobber.

– Hun må ha hatt så store smerter. Det er grusomt å tenke på hvor redd hun må ha vært, sier Desilets til avisa.

Også danske Lone Droscher-Nielsen var en del av teamet som reddet ut Pony.

– Da jeg fant ut at hun ble brukt til prostitusjon ble jeg skrekkslagen. Jeg var kanskje så naiv at jeg aldri ville trodd noen mennesker kunne gjøre sånt mot et dyr, sier hun til The Sun.

Pony var en inntekteskilde

Men å redde ut en orangutang skulle ikke være like enkelt som antatt. Lokalsamfunnet var ekstremt motvillig til å la en så god inntektskilde bli sluppet løs fra fangenskap.

Ifølge Desilets ble de truet med både kniver og våpen.

Det måtte 35 bevæpnede politifolk til for å få Pony i sikkerhet.

Orangutangen var i dårlig forfatning, og hun ville ikke slutte å klø på sårene sine, skriver organisasjonen.

– Jeg møtte Pony kort tid etter at hun ble reddet. Hun viste seg å være enestående motstandsdyktig. Til tross for traumene hadde hun verdighet og sans for humor. Hun hadde den beste personligheten, og lærte seg fort å stole på oss, selv etter alt hun hadde opplevd, sier Desilets i Borneo Orangutang Survival Foundation UK.

Orangutangen Pony er nå over 20 år gammel, og har både god helse og god apetitt, skriver organisasjonen på sine .