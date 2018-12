Ada Hegerberg skrev historie da hun som første kvinne vant Gullballen mandag kveld.

I kledelig gullkjole, plassert midt mellom Luka Modric og Kylian Mbappé, strålte Hegerberg. Hun hevet seg elegant over kveldens DJ, som ville ha superspissen til å «twerke» for millioner av tv-seere.

Hegerberg er på alles lepper dagen derpå. Hun pryder forsiden på Frankrikes største sportsavis.

«En ny vind» er overskriften til L'Equipe.

Det har sannelig blåst kraftig rundt Hegerberg de siste 15 månedene.

Hun takket nei til videre landslagsspill etter fiaskomesterskapet i Nederland i 2017. Hegerberg slet med motivasjonen og følte seg som en dårligere fotballspiller etter landslagssamlinger.

HEGERBERG-VRI: Frankrikes største sportsavis med prisvinnerne på forsiden.

Uten Hegerberg kvalifiserte landslaget seg til VM. Da VM-billetten ble sikret, valgte Lyon-spissen å slette alle sine tidligere landslagsvenninner fra sosiale medier, inkludert barndomsvenninnen Guro Reiten.

– Ada er raus og inkluderende

Hegerberg har hentet støtte fra familien. De var selvsagt på plass i Paris i forbindelse med utdelingen.

– Da Ada forlot stolen og gikk opp... plutselig sto hun der oppe nesten som en gudinne. Da tenkte jeg: «Wow. Hva er det vi er med på», forteller mamma Gerd Stolsmo.

STOLT FAMILIE: Hegerberg-familien var rørt under mandagens prisutdeling.

Hun mener datteren ikke har forandret seg etter suksessen på fotballbanen.

– Primadonnabildet som noen ynder å gi henne er bare bullshit. De som sier det kjenner ikke Ada. Ada er raus, inkluderende og like god mot alle. Hun er ikke noe mer egoistisk enn andre her på jordkloden.

– Hun har fortsatt samme humoren, nærheten og samme staheten. Den har vært der siden hun var en liten jente, legger storebror Silas til.

Han var også rørt.

– Det er vanvittig for min del. Gullballen er knyttet til så mange store navn fra min egen barndom, og så er det min egen søster som står og løfter den. Det er rett og slett rørende for min del, sier han.

– Det har ikke gått opp for meg før jeg kom hit i dag. Det må jeg ærlig innrømme, legger han til.

Storesøster Andrine holdt på å sprekke av stolthet.

– Jeg blir bare så stolt. Det er så rørende. På en dag som denne, i dette selskapet og med denne familien, da presser det på litt. Jeg kjenner det. Jeg får nesten klump i halsen bare av å stå og snakke om det. Utrolig artig. Jeg synes hun er så ufattelig flink, sier Andrine Hegerberg.

Hegerberg har nå vunnet Champions League tre år på rad, blitt toppscorer i turneringen og vunnet Gullballen. Men Hegerberg har ingen planer om å stoppe med det.

– Jeg er alltid sulten på å vinne. Jeg har lagt meg på et nivå der jeg scorer 53-54 mål i løpet av en sesong. Jeg vet at det kommer perioder der det blir en utfordring og at det blir litt mindre mål, for det er et vanvittig antall mål. Men det er der jeg ønsker å være. Å vinne gullballen er en enorm inspirasjon til å fortsette videre, sier hun.