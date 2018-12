De beste dommerne skal dømme de beste kampene – uavhengig av kjønn

Thorir Hergeirsson er «drita lei av å være forsøkskaniner for unge dommere».

Han føler det dypt urettferdig at kvinnemesterskap i håndball brukes til å gi unge, fremadstormende dommerpar matching på et nivå de egentlig ikke er kommet på ennå.

Og det er nettopp urettferdig det er. For Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal, Silje Solberg og alle de andre håndballjentene er profesjonelle utøvere som jobber steinhardt hver eneste dag for å prestere.

Da blir det en hån mot dem at Det europeiske håndballforbundet vil bruke EM for kvinner til å prøve ut nye dommere. Det ville de aldri gjort i et herremesterskap. Der skal alle forutsetninger være de beste for at lagene skal prestere.

Så er spørsmålet om det er dommerne som ikke vil dømme kvinnemesterskap eller om det er de internasjonale håndballforbundene som vil bruke disse turneringene til utprøving? Uansett så er det et problem.

For om holdningene blant verdens beste dommere er at de ikke vil dømme kvinner, så burde de blitt satt til å dømme kvinnekamper og bare det. Da vil de forstå at det vil være utviklende for dem.

Men jeg tror det er EHF og IHF som ønsker å bruke EM og VM for kvinner til en arena der unge dommere kan få prøve seg i mesterskap.

Med det så sier de indirekte at de mener kvinnemesterskap er et annenrangs produkt. Noe som er fullstendig urimelig mot både spillere og ledere, som bruker et år på å forberede seg til mesterskapet.

EHF mener at det ikke er noen kvinnelige dommerpar som er gode nok for å dømme herrenes Champions League i håndball. Og det er de i sin fulle rett til å mene. Men de mener samtidig at det er seks kvinnepar som er gode nok til å dømme EM for kvinner. Da er det noe som skurrer for meg dersom de mener at kvinnemesterskap er likestilt med herremesterskap.

EHF sier til VG at de benytter de beste tilgjengelige dommerne i EM.

Forrige sesong benyttet de 58 ulike par i Champions League for herrer – alle menn – og det er naturlig å tenke at dette da er de 58 beste dommerparene i Europa.

Ser vi på hva disse parene skal i desember og januar, så er det vanskelig å skjønne at det stemmer at de har de beste tilgjengelige med i EM.