Trumps advokater krever at den tidligere pornoskuespilleren betaler rundt 390 000 dollar i saksomkostninger, i tillegg til et tilsvarende beløp for å avskrekke henne fra å gå til nye grunnløse søksmål, skriver AP.

Daniels advokat Michael Avenatti kaller kravet «absurd og grotesk».

– Dere kan ikke bare ta et nummer ut av lufta i et forsøk på å få kontroll på min klient og skremme henne, sa Avenatti ifølge Ap.

Daniels hevder hun hadde en affære med presidenten i 2006, og saksøkte han etter at han avviste påstander om å ha truet henne til stillhet.

I oktober ble søksmålet hennes avvist og dommeren sa den gang at Trump kunne kreve å få dekket advokatutgiftene.

Dommer S. James Otero ga ikke Trump umiddelbart medhold i klagene, da han mener advokatfirmaets påstand om å ha brukt 580 timer på saken virker overdrevet, skriver AP.