Ratelband ville endre fødselsdatoen sin med 20 år for å unngå det han selv kaller diskriminering, skriver BBC. Ratelband mener hans offisielle alder ikke gjenspeiler hvordan han føler seg, og er et hinder i jakten på jobb og kjærlighet, ifølge The Guardian.

– Vi lever i en tid der man kan endre navn og kjønn. Hvorfor kan ikke jeg bestemme min egen alder? sa hovedpersonen selv.

– Som 69-åring er jeg begrenset. Men som 49-åring kan jeg kjøpe meg nytt hus, kjøre en annen bil. Jeg kan jobbe mer. Jeg får ikke svar på Tinder som 69 år. Med ansiktet jeg har, og som 49-åring, vil jeg stå i en luksusposisjon, uttalte nederlenderen til The Guardian da det ble kjent at han skulle gå rettens vei.

Uheldigvis for Ratelband var ikke retten enig med han. Retten la vekt på at mange rettigheter i loven er basert på en persons alder, og at en endring av alderen vil føre til mange problemer da man i realiteten ville fjernet 20 år fra livet hans.

Dermed fikk ikke Ratelband lov til å endre fødselsdato fra 11. mars 1949 til 11. mars 1969 som han ønsket.

– Herr Ratelband er fri til å føle seg 20 år yngre enn sin virkelige alder, og å oppføre seg deretter, sa dommerne ifølge BBC.

«Positivitetstrener»

Ratelband kaller seg en «positivitetstrener», og har skapt overskrifter verden over med sitt noe uvanlige ønske.

Før høringen i retten har Ratelband gjort flere offentlige opptredener der han har sagt at han føler seg diskriminert, blant annet på datingappen Tinder. Han har også sagt at legene hans har fortalt ham at han kroppen til en førtiåring, og omtaler seg selv som en «ung gud».

Men enn så lenge må altså Ratelband belage seg på å være 69 år gammel en stund til.