Thea Mørk har slitt med en lårskade i oppkjøringen til EM og mistet den første kampen mot Tyskland. Hun fikk noen minutter mot Tsjekkia, men måtte tidlig ut.

– Dette går ikke, skal Mørk ha sagt da hun satte seg på benken, ifølge TV3s sending.

TV-bildene viste tårene trille hos Mørk, mens hun fikk trøst av støtteapparatet.

– Det er trist å ha en så dårlig kropp, sier Mørk til TV 2 etter kampen.

Mørk følte seg frisk før kampen.

Thea Mørk har vært skadet år etter år, og har ventet i årevis på sin debut i mesterskap. Når hun endelig får sjansen får hun ikke debutert pga skade. Og når hun debuterer blir hun skadet. Erre mulig?!? — Harald Bredeli (@TV2Bredeli) 3. desember 2018

– Det kom ganske fort. Jeg har testet positivt og har ikke hatt vond på trening. Det er håpløst, sier Mørk.

Mørk ble ikke med ut til andreomgang.

Thorir Hergeirsson har allerede hentet inn Camilla Herrem som en ekstra sikkerhet. Nå kan det plutselig bli aktuelt å ta 32-åringen inn i troppen.

–​ Det ser mørkt ut nå for videre EM-deltakelse, sier landslagslege Nils Ivar Leraand til TV 2.

Hergeirsson sier til TV 2 etter kampen at de vil avvente og se.

Herrem bekreftet før kampen at hun håper på spilletid i EM.

– Når man er her, så selvfølgelig. Jeg er her som reserve, og den rollen tar jeg helt fint. Så får jeg bare trene godt. Blir det bruk for meg, så er jeg klar. Hvis ikke, så drar jeg hjem, sier Herrem, som ble mor i starten av juli.

Norge har både Nora Mørk og Amanda Kurtovic ute på grunn av alvorlige kneskader. I tillegg er Stine Skogrand gravid og utilgjengelig.

Norge vant for øvrig kampen 31-17.