Ada Hegerberg skrev historie da hun som første kvinne vant Gullballen.

– Det er veldig stort. Først og fremst har jeg en stolthet på vegne av Ada, men og på vegne av norsk fotball, sier direktør for elitefotball i NFF Lise Klaveness.

Ikke best i Norge

Selv om hun mandag fikk prisen for verdens beste fotballspiller, har hun ikke fått lik støtte fra sine landsmenn i Norge, skal vi tro nylige kåringer.

Hegerberg fikk ikke plass på NISOs «årets lag for 2018», som er stemt frem av norske spillere i inn- og utland, i tillegg til utenlandske spillere i Norge.

Hun ble heller ikke stemt frem av Norges landslagssjef, Martin Sjögren, i FIFAs kåring av årets kvinnelige fotballspiller.

– Jeg har ikke noen kommentar til hva andre stemmer, men jeg personlig er veldig stolt over hva hun har klart, og det er også vi i Norges Fotballforbund, sier Klaveness.

Da hun gikk inn i rollen som elitedirektør la Klaveness vekt på at det var viktig å ha en god dialog med Hegerberg. Klaveness er opptatt av at norsk fotball må reise ned til Lyon for å lære av det hun kaller «Europas beste lag».

– Det er en lei situasjon at hun ikke spiller for landslaget, og generelt når gode spillere ikke spiller for Norge, sier Klaveness før hun legger til:

– Vi har hatt en dialog hele veien, og det har ikke endret seg. I min nye jobb har jeg et profesjonelt blikk på det, og vi ønsker å løse opp i situasjonen på både kort og lang sikt. Det som er viktig for meg er å gjøre henne disponibel for landslagsspill og å ha en god dialog.

«En fantastisk tale»

– Hvorfor er hun verdens beste fotballspiller?

– Hun har for det første et ekstremt målscorer-gen, hun er en ekstrem vinnerskalle, og jobber hardt for målene sine. Hun har jobbet hardt for det, i tillegg til at hun har et stort talent for dette med å score mål og avgjøre fotballkamper, oppsummerer Klaveness.

Hegerberg avsluttet talen sin min å oppfordre alle unge jenter i verden å ha troen på seg selv.

– Jeg føler jeg fikk takket dem som er viktigst å takke akkurat nå, og sende en jækla stor melding til alle unge jenter ute der, er veldig viktig for meg. At jenter har troen på seg selv, drøm stort, så går det an å gå så langt du vil. Du må bare gi dem den lille «pushen», sier Hegerberg til TV 2 om talen.

Klaveness applauderer Hegernes for talen.

– Det var en fantastisk tale, synes jeg. Hun har en spesiell karisma og hun ser ungdom. Hun har en intensitet når hun er på banen, men også utenfor banen. Jeg som er i min posisjon er glad for at hun benyttet anledningen til å inspirere unge jenter.