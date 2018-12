– Jeg blir helt «wow, nordmenn her, liksom».

Det sier en spent og smørblid Ada Hegerberg til TV 2 på vei inn til prisutdelingen i Paris.

Hun er en av 15 nominerte kvinner til Gullballen, eller Ballon d'Or – de første i prestisjeprisens over 60 år lange historie.

– Det er et stort steg for kvinnefotballen. Hver og en kjenner at dette er stort. Alle har sett hvem som vinner Ballon d'Or, så det å stå her som kvinne i dag – og å kunne vinne den – er en seier, slår Hegerberg fast.

Eventyrlig sesong

Hun har hatt en eventyrlig sesong for Lyon.

Da det franske storlaget vant Champions League, satte hun ny rekord med 15 mål på bare ni kamper.

I kalenderåret 2018 har hun scoret 32 mål på 30 kamper.

– Jeg tenker at det har vært en utrolig sesong. Jeg kan ikke sette ord på det. Om det faktisk skjer, blir det vanskelig å finne ord. Jeg håper selvfølgelig at jeg tar den, sier 23-åringen, som mener at det ville vært fortjent om en Lyon-spiller vinner den.

– Det er veldig fortjent om en fra Lyon vinner den. Vi vet hvor mye kvalitet det er i laget og det vi har opplevd. Det er veldig fortjent om den kommer hjem til Lyon, følger hun opp.

Har offentliggjort deler av herrelisten

På herresiden har France Football offentliggjort de første navnene på listen. Dermed venter verden nå på at de siste ti plassene skal komme.

11. N'Golo Kanté

12. Neymar

13. Luis Suarez

14. Thibaut Courtois

15. Paul Pogba

16. Sergio Agüero

17. Gareth Bale, Karim Benzema

19. Roberto Firmino, Ivan Rakitic, Sergio Ramos

22. Edinson Cavani, Sadio Mané, Marcelo

25. Alisson Becker, Jan Oblak, Mario Mandzukic

28. Diego Godin

29. Isco, Hugo Lloris