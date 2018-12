Camilla Herrem ankom Frankrike og Brest mandag etter å ha blitt hentet inn som reserve i Norges EM-tropp som ekstra sikkerhet på grunn av Thea Mørks skade.

– Ja, er svaret på om hun håper håper å få spilletid under mesterskapet i Frankrike.

– Når man er her, så selvfølgelig. Jeg er her som reserve, og den rollen tar jeg helt fint. Så får jeg bare trene godt. Blir det bruk for meg, så er jeg klar. Hvis ikke, så drar jeg hjem, fortsetter en smørblid Sola-spiller foran et samlet pressekorps før Norge møter Tsjekkia i den andre EM-kampen.

Herrem ble tatt ut i bruttotroppen til EM, men da Thorir Hergeirsson valgte å vrake kantspilleren fra den endelige troppen som skulle til Frankrike, forklarte landslagssjefen det med at Sanna Solberg og Thea Mørk var bedre rustet.

Nærmer seg toppformen

Herrem ble mamma for første gang da hun fødte Theo i begynnelsen av juli, men mener hun nærmer seg hundre prosent igjen.

– Jeg føler at jeg er ganske der nå. Kroppen føles bra og så er det småting. Får jeg en skikkelig takling, føles det som om jeg tisser på meg. Det er småting, men kroppen føles veldig bra. Jeg er glad det har gått ganske i oppkjøringen, sier hun.

32-åringen forteller at hun ble kontaktet av landslagsledelsen søndag formiddag. Senere samme dag satte hun seg på flyet til Oslo, før hun fløy videre til Frankrike mandag.

– Theo var også reiseklar, men han dro til Trondheim. Det var planen at han skulle Trondheim i går. Det ble plutselig pakking og stress. Vi hev oss alle rundt og reiste til flyplassen i går, forteller Herrem.

Forventer å bli ut gruppespillet

Herrem vet foreløpig ikke hvor lenge hun blir værende i Frankrike.

– Det kan godt være jeg reiser hjem om ikke så lenge, men jeg tipper jeg blir ut gruppespillet, og så får de ta en vurdering etter den tid. Det er Thorirs oppgave å gjøre det, så får jeg bidra med humør og det jeg kan. Jeg får heie litt ekstra. Jeg er så nær, men likevel så langt unna, sier Herrem.

Det kan gjøres to endringer i troppen både før mellomspillet og semifinalen.

Å være i mesterskap som reserve er en ny erfaring for Herrem.

– Det er jo i hvert fall bedre seter her enn å sitte hjemme og se på, sier hun.

– Det jeg kan se litt ekstra nøye på er å hjelpe kantene og se hvordan de gjør det, hvordan de han hoppe inn og guide de litt der. Nå er jeg ikke en forsvarskjempe på den måten, men det er flere småting jeg kan bidra med, spesielt på kantspillerne, sier Herrem.​

Norge tapte åpningskampen mot Tyskland og møter Tsjekkia mandag kveld.