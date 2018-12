Harnes til TV 2: – Ser ingen annen utvei enn at de frifinner meg

Seks ganger på seks dager var Bandidos-toppen Lars Harnes på besøk i garasjen til Imran Saber, en kjent skikkelse i det kriminelle miljøet i Oslo. Dette skjedde i juli i 2015.

Harnes hadde med seg en ladd pistol med lyddemper. På kroppen hadde han nylon fra topp til tå, teip i skjøtene mellom klesplaggene og en hjelm på hodet med sort visir.

Politiet mener at Harnes var der på oppdrag for NOKAS-dømte Metkel Betew. Oppdraget skal ha gått ut på å drepe Saber. Mens Harnes kom på hyppige besøk i garasjen, jobbet politiet med å holde Saber borte, og med å holde garasjen under oppsikt.

I tingretten tidligere i år ble Betew og Harnes frifunnet for å ha inngått avtale om å begå drap, og for drapsforsøk. Retten mente at handlingen ikke hadde gått langt nok.

Metkel Betew ble frifunnet for drapsforbund og drapsforsøk i tingretten. Nå venter ankesaken. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Ikke noe uoppgjort

Tirsdag begynner ankesaken. Politiet har etterforsket i tre år, men vet fortsatt ikke hvorfor Betew og Harnes skulle ønske å likvidere Saber.

– Vi har ikke opplysninger som tilsier at Betew hadde noe uoppgjort med Saber. Vi mener at han skulle gjøre et oppdrag for en annen, men vi kan ikke si noe om hva som skal ha vært motivet, sier aktor Geir Evanger.

TV 2 vet at politiet har undersøkt flere mulige motiver. En teori har vært NOKAS-penger, en annen har vært en mulig tvist om dusørpengene etter tilbakeleveringen av stjålne Munch-bilder.

– Vi har ikke lyktes med å sette fingeren på ett konkret motiv, sier Evanger.

Statsadvokat Geir Evanger er aktor i saken mot Lars Harnes og Metkel Betew. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Lars Harnes har ikke ønsket å stille til TV-intervju, men har gått med på å besvare spørsmål skriftlig.

– Jeg var i den garasjen for å komme til enighet med Saber, for å løse et problem på vegne av en bekjent, forklarer Harnes.

Vil kjøre motorsykkel

Han opplever at tiltalen mot ham beror på en tolkning.

– Alt er tolket i verste mening. Ikke på grunn av det jeg har gjort nå, men fordi jeg er den jeg er, skriver Harnes til TV 2.

Det han trolig sikter til, er bakgrunnen hans som lederskikkelse i Bandidos. Han ble selv skutt under konflikten som herjet mellom MC-miljøene på 90-tallet.

Her hilser daværende statsminister Kjell Magne Bondevik på Lars Harnes. Bildet er tatt i 1999 da sistnevnte var helt sentral i Bandidos. (Foto: NTB Scanpix)

Harnes er siden dømt for blant annet tortur og frihetsberøvelse.

I 2004 ble han tatt på fersken under ranet av en verditransport på Aker brygge. Ranet ble utført mens han hadde 24 timer lang permisjon fra fengselet mens han sonet tortur-dommen. Etter ranet ble han idømt forvaringsstraff.

Metkel Betew, mannen som ifølge politiet var arkitekten bak drapsplanene i Sabers garasje, ble selv dømt til forvaring etter NOKAS-ranet i 2004.