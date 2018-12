– Det finnes ikke NAV der, for å si det sånn

Lengre mellom bølgene

Da TV 2 møtte ham i mai i år, i forbindelse med premieren på programmet «Mer enn gull», var han naturlig nok sterkt preget av det tragiske som hadde skjedd på hjemmebane. Samtidig var han opptatt av at han måtte klare å komme seg videre på et tidspunkt, og bearbeide det som hadde skjedd.

– Har du klart – i hvert fall til en viss grad – å komme deg videre?

– Det kan aldri bli det samme igjen. Men det er lengre mellom bølgene. Man må ta med minnene som var og se framover, stake ut kursen for framtida, sier Andresen, og legger til:

– Det er aller morsomst å jobbe med motiverte mennesker, uansett hvilken situasjon du er i. Problemet er reisingen, det er ikke så morsomt å reise lenger. Jeg har reist 250 dager i 20 år, så det er litt kjedelig. Men jeg synes dette er morsomt.

Rastorgujevs er såpass fornøyd med samarbeidet at han har tatt med seg Andresen videre inn i sesongen også.

I treningsvideoer som er lagt ut på latvierens Facebook-side, ser man hvordan Rastorgujevs får klare instrukser fra Andresen om å ta det rolig når de to ligger på høydesamling i Lenzerheide i Sveits.

– Finnes ikke NAV i Latvia

Nettopp det å ta det rolig i treningsarbeidet har vært en utfordring for Rastorgujevs i alle år, mener Andresen.

– Det finnes ikke noe NAV i Latvia, for å si det sånn, hele kulturen der er basert på at man må kjempe hele tida. Treningskulturen er også veldig preget av den russiske tankegangen, det skal være veldig hardt og brutalt. Jo hardere, jo bedre. Man skal være sliten hele tida, sier Andresen.

– Man må være en slags barnehageonkel som maser på dem hele tida. Jeg må styre intensiteten. Teknisk har det også vært mye å ta tak i. «Hvorfor fortalte ingen meg dette for ti år siden?», har han sagt til meg.

– Hva sikter du til da?

– Han har gått etter russiske prinsipper der kraft er det viktigste. Han har vært som en russisk tanks, men jeg har sagt at han heller må bli som verdens beste ballettdanser. Andrejs har fått en liten oppvåkning når det gjelder tekniske og taktiske prinsipper. Men det er lettere å jobbe med en 14-åring enn en 30-åring. Nå må jeg bryte opp alle gamle mønstre og bygge opp. Det vil ta tid. Men han begynner å skjønne at dette er veien å gå. Jeg er sikker på at han kan vinne OL-gull i Beijing, der det er harde løyper, sier Andresen.

Streng og hard

Rastorgujevs selv ønsker ikke å snakke om OL-gull, han har tross alt bare to pallplasseringer i verdenscupen på 192 starter i verdenscupen.

Men han er veldig fornøyd med samarbeidet med Andresen.

– Aller først vil jeg si at han er en veldig fin fyr. Fra vi startet å jobbe sammen, visste han nøyaktig hva jeg måtte gjøre. Han er streng og hard som trener, men det liker jeg veldig godt, sier latvieren til TV 2.

Han ønsker å ha med Andresen på fulltid, selv om det for øyeblikket er vanskelig å få til rent økonomisk.

– Vi jobber med å få inn sponsorer, men det er ikke enkelt, sukker han.

Andresen sier følgende om sin motivasjon for å være med:

– Det er ikke akkurat advokatlønn, det er det ikke. Jeg synes det er en morsom utfordring, om det er mulig å få det til med små ressurser. Andrejs er en av få jeg har trua på at kan havne helt der oppe. Da jeg så tippekampen som liten, holdt jeg alltid med underdogen. Det er spennende å se om de små kan slå de som har ressurser og et helt annet utgangspunkt. Man får jo lønn for dette, men det er ikke det viktigste.

Minner om Andresen

Rastorgujevs har vært en av de raskeste skiskytterne i sporet i en årrekke. I langrenntid er han tre prosent raskere enn snittet hver av de siste tre sesongene. På skytebanen har han derimot slitt mye, med en treffprosent på henholdsvis 77 og 78 prosent de siste to sesongene.

På stående skyting er han helt nede i 73 prosent treff.

Sånn sett er han ikke helt ulik sin nye norske trener, som også var kjent for sin imponerende langrennsfart, men som kunne rote seg bort på standplass.

– Minner dere litt om hverandre som skiskyttere?

– Andrejs skyter veldig bra teknisk, det er ikke der det ligger. Det er gjerne det mentale som gjør at han detter ut. Det har jeg prøvd å forklare ham, at han må jobbe med en mental trener og visualisering. Skyting er 90 prosent mentalt. Om han skal ta steget opp eller bli der han er, står først og fremst på det mentale.

– Om jeg skulle begynt på nytt med skiskyting i dag, ville jeg jobbet mye mer med det mentale og bevisstheten rundt det. Jeg tror det var en av tingene som skilte for eksempel Ole Einar fra mange andre: Han skjønte tegninga rundt det mentale veldig tidlig, sier Andresen.

Han er aldri blitt kontaktet av Norges Skiskytterforbund om sin kompetanse innen skiskytterfaget og toppidrett

Utenom trenerjobben for Rastorgujevs driver Andresen for tiden med utleie av eiendom, aksjehandel og fotballtrener på barnenivå.

– Dette er første gang jeg har fått en henvendelse fra noen på landslagsnivå. Jeg er primært fotballtrener på barnenivå, og det er nesten mer krevende enn å være toppidrettstrener. For med barna er det flere hensyn som skal tas, sier Andresen.

I tillegg liker han – som nevnt – aller best å slå nedenfra og oppover. Det gjør man ikke i samme grad i Norge.

– Det er vanskelig for oss å skjønne det systemet Andrejs må tilpasse seg der borte. Han har en litt lengre vei å gå enn her i Norge. Han må virkelig kjempe, konstaterer Andresen.

Han viser til at Rastorgujevs for eksempel alltid går EM, noe som hører med til sjeldenhetene at de beste nordmennene gjør.

– Men det må han gjøre, fordi det er like bra bonuser fra staten for å vinne EM som å vinne VM. Dermed ødelegger han for muligheten sin til å vinne i VM, siden EM går like i forveien. Det er veldig komplisert. Men jeg håper at han skal vise det nivået han viser på trening oftere i konkurranser. Når snøballen begynner å rulle, er alt mulig, sier Frode Andresen.