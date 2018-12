Forrige gang en annen spiller enn Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi vant prisen, var Kaká i 2007.

Denne gangen var det Modric som trakk det lengste strået. Han er den første kroatiske vinneren av prestisjeprisen.

– Det er en utrolig følelse. Ikke bare på grunn av de to fenomenale spillerne, Lionel og Cristiano, men på grunn av store talenter som Mbappé, Griezmann og Neymar, sa Modric i takketalen.

– Å vinne den betyr at jeg har gjort noe virkelig spesielt på banen. 2018 er et drømmeår for meg, fulgte han opp.

Real Madrid-stjernen nøt stor suksess første halvdel av 2018. Han vant Champions League, og var den store spilleren på et Kroatia-lag som overrasket da de tok seg helt til VM-finalen.



Didier Deschamps ble kåret til årets trener i verden etter å ha ledet Frankrike til topps i VM i Russland.

Kylian Mbappé, som herjet i mesterskapet, ble årets unge spiller i verden.

Øvrige plasseringer som er klare i Gullballen-kåringen:

2. Cristiano ​Ronaldo

3. Antoine Griezmann

4. Kylian Mbappé

5. Lionel Messi

6. Mohamed Salah

7. Raphaël Varane

8. Eden Hazard

9. Kevin De Bruyne

10. Harry Kane

11. N'Golo Kanté

12. Neymar

13. Luis Suarez

14. Thibaut Courtois

15. Paul Pogba

16. Sergio Agüero

17. Gareth Bale, Karim Benzema

19. Roberto Firmino, Ivan Rakitic, Sergio Ramos

22. Edinson Cavani, Sadio Mané, Marcelo

25. Alisson Becker, Jan Oblak, Mario Mandzukic

28. Diego Godin

29. Isco, Hugo Lloris