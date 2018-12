Tyskland - Romania 24-29 (11-14)

Norges tyske overkvinner måtte se seg slått 24-29 av Romania i den andre EM-kampen.

Romania ledet tidlig 3-0 og ga aldri fra seg initiativet. Resultatet kan være fordel Norge.

– Det er fint for Norge. Med forutsetning om at Norge slår Romania, ender alle opp med å ta med to poeng inn i mellomspillet. Da betyr ikke det tapet for Tyskland så veldig mye for Norges del, selv om vi gjerne skulle hatt fire poeng med inn. Så får vi se hvem som kommer inn fra den andre gruppen, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.​

Det forutsetter også at alle tre lagene slår Tsjekkia, som Norge møter mandag kveld.

Cristina Neagu viste sin klasse før pause og skrev seg inn i EM-historien som tidenes mestscorende spiller. Med sine seks mål passerte hun ungarske Ágnes Farkas, som sto med 205 EM-mål, og gikk opp på 206.

– Det er ikke tilfeldig. Når Nora Mørk ikke er der, er hun den klart beste spilleren i verden. Hun er egentlig komplett. Det er en fantastisk håndballspiller. Vi er heldige som får se henne, sier Bent Svele.

Mørk er ute i lang tid med en kneskade.

– Jeg spilte mot Neagu for første gang i cupvinnercupen i 2008. Da var hun 20 år, og det var lett å se at det kom til å bli noe stort av henne, sa tidligere landslaglags- og Larvik-profil Karoline Dyhre Breivang i TV3-studio.

Amanda Kurtovic' lagvenninne i CSM Bucuresti har tre ganger blitt kåret til verdens beste spiller. Hennes beste resultat i EM er bronsen fra 2010.

– Jeg er selvfølgelig glad for å oppnå det, men jeg tenker ikke på det. Jeg er glad for at vi spilte godt og vant kampen. Vi har to poeng i hovedrunden nå. Dét er hva som gjør meg mest glad. Jeg bryr meg ikke om rekorder eller hvem som scorer flest mål, men jeg er virkelig glad for at vi spilte som et lag. Vi har en lys fremtid foran oss, sier 30 år gamle Neagu til TV3.

Der Neagu sluknet litt etter pause og hadde kun fem mål på elleve forsøk, sto Eliza-Iulia Buceschi frem som kampens store spiller med sine elleve mål. I tillegg spilte Denisa Dedu en stor kamp mellom stengene til Romania.