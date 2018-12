Partileder Trine Skei Grande (V) skal ha kommet med sterkt nedsettende karakteristikker av sin partifelle Abid Raja.

Nå er Raja, som ledet Venstres forhandlinger med Frp, Høyre og KrF i budsjettprosessen, sykmeldt.

Trine Skei Grande kommenterte saken på en utdeling av Nordisk språkpris mandag kveld.

– Jeg er veldig lei meg for at han er sykemeldt, og jeg er veldig lei meg for at jeg sa noe skikkelig dumt i en opphetet situasjon, som jeg har sagt unnskyld for.

Hun forklarer at det var en situasjon der hun snakket lenge med stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) på telefonen, og at hun også visste at Raja var tilstede i rommet.

– Det hender av og til at når man jobber tett sammen at man uttrykker seg på måte man ikke skulle ha gjort. Jeg sa til Henrik Asheim i samtalen at vi har hatt en konflikt om en sak som var vanskelig, men det kom feil ut, sier Skei Grande til TV 2.

– Jeg var klar over at Abid også satt i samme rom.

Skei Grande vil imidlertid ikke kommentere om hun visste at hun var på høyttaler eller ikke.

Diskusjoner rundt budsjettet

Partilederen sier det alltid er diskusjoner rundt statsbudsjettet, men skryter av Raja.

– Det er alltid diskusjoner rundt budsjettet, men Abid gjorde en fantastisk jobb for å få det i havn. Jeg var dum som lot det koke over, sier Skei Grande til TV 2.

I påhør av toppolitikere fra andre partier beskyldte Venstre-leder Trine Skei Grande sin partifelle Abid Raja for å undergrave hele budsjettprosessen og eget parti, skriver Dagens Næringsliv.

Raja ønsker selv ikke å kommentere saken annet enn å bekrefte at han er sykmeldt.

– Baksnakking av verste sort

Aslak Eriksrud, kommentator i TV 2, mener at hendelsen er oppsiktsvekkende.

– Vi hørte en partileder og en statsråd som prøvde å fossro seg ut av en svært pinlig situasjon. Dette er rett og slett baksnakking av verste sort, og det blir da veldig pinlig når du blir avslørt på den måten, sier Eriksrud.

Han tror dette kan bli en vanskelig sak for partilederen å håndtere fremover.

– Det er en vanskelig og ekkel sak for Venstre, og en svært pinlig sak for Trine Skei Grande, som nå har avslørt for hele verden at det er en dyp og personlig konflikt mellom henne og Abid Raja. Det at Abid Raja er sykmeldt nå, på grunn av denne saken, sier jo litt om alvoret, sier han.