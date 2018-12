Det er to måneder siden Jolanta og Steinar Olsen ble foreldre til lille Oscar. Men det var ingen selvfølge at det skulle bli slik.

I tre år prøvde de å få barn, uten hell.

​Jolanta sjekket om det var hun som var problemet. Men siden hun har sønnen Kevin fra tidligere, skjønte de ganske raskt at det var hos Steinar problemet lå.

Han leverte sædprøve til Spiren klinikk i Trondheim, og fikk nedslående resultater. Sædprøven viste at det nesten ikke var noen levende sædceller. I tillegg viste blodprøvene et veldig lavt testosteronnivå.

– Man kjenner seg litt mindre som mann, det gjorde jeg, sier Steinar.

En tablettkur, som senket østrogennivået hans, gjorde jobben til slutt. Familien fra Litauen og Flatanger er endelig blitt fire.

– Det er fantastisk, det er vanskelig å sette ord på det, sier Steinar.

Dårligere sædkvalitet

Men Steinar er ikke alene. Vestlige menns sædkvalitet har stupt dramatisk de siste tiårene. Mens den i 1973 i snitt lå på 99 millioner sædceller for hver milliliter sæd, er tallet nå halvparten så mye.

– Vi vet jo ikke årsaken til det, men vi vet noen ting. Fedre er eldre enn før, alder kan ha en betydning. Ellers kan det være ting i miljøet eller andre ting vi ikke vet om som påvirker det, sier Siri Eldevik Håberg, som er forsker på Folkehelseinstituttet.

Det gis allerede mye informasjon om prevensjon og hvordan man ikke skal bli gravid. Men nå mener forskerne det må komme mer informasjon om at det også kan bli vanskelig å få barn om man venter for lenge.

– Det å planlegge det å få barn, altså planlegge fruktbarheten sin – det tror jeg er viktig å få nok informasjon om, og det får ikke unge folk i dag, sier Håberg.

Hjelp å få

Slik skal en sædprøve se ut i et mikroskop. Slik så Steinars prøve ut.

Men selv om mange menn har dårlig sædkvalitet, er det hjelp å få, slik som Steinar fikk på Spiren fertilitetsklinikk i Trondheim.

– Det er veldig bra at det finnes behandling. Det er mange som får hjelp og som da lykkes med å få sitt eget barn, sier Håberg.

På Spiren fertilitetsklinikk håper gynekolog Liv Bente Romundstad at Steinars historie vil inspirere andre menn til å sjekke seg.

– All ære til han som tør å stå frem selv med et så vanskelig utgangspunkt som han hadde. Vi får håpe det kan være med på å ta ned terskelen for andre menn slik at de tør å sjekke seg og ta en test, sier Romundstad.