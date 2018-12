Tidligere president i USA, George H.W. Bush døde fredag i sitt hjem i Houston, 94 år gammel.

Labradoren Sully har stått trofast ved Bush sin side siden han kom inn i Bush-familien i juni i år.

Følger kisten

Nå tar hunden et rørende farvel med sin matfar.

I et bilde publisert på Facebook-siden «America's VetDogs» ligger labradoren slukøret foran kisten til den avdøde presidenten.

Nå skal Sully følge kisten fra Houston til Washington hvor George H.W. Bush gravlegges torsdag denne uken.

Det skriver Washington Post.

TURKAMERATER: Her er Sully ute på tur med Bush. Foto: Instagram

Den tidligere presidenten ble avhengig av rullestol i sine siste år, da han ble rammet av en form for Parkinson.

Hjalp Bush

Servicehunden Sully bidro blant annet med å plukke opp ting Bush mistet på bakken, han åpnet og lukket dører, trykket på hjelpealarmen, samt støttet 94-åringen når han reiste seg.

Her er Sully avbildet sammen med matfar George H.W. Bush og tidligere president Bill Clinton. Foto: Evan F. Sisley

Bush sin sønn, George W. Bush, har delt bildet av Sully som ligger foran kisten, på sin private Instagram-profil, og skriver:

«Selv om vår familie kommer til å savne Sully noe fryktelig, hjelper det at han kommer til å spre glede til et nytt hjem.»

Hunden har sjarmert en hel verden via sin egen konto på Instagram. Kontoen har per nå over 100 000 følgere. Der har familien Bush delt flittig fra Sully sin hverdag med George H.W. Bush.

Selv om Sully sin karrière som servicehund for den tidligere presidenten er over, vil labradoren fortsette sitt arbeid for skadde krigsveteraner.