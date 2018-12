maja-mysteriet:

Vennene har startet innsamlingsaksjon – sender polske etterforskere til Ørsta

LETEAKSJON: Politi og letemannskaper leter fortsatt etter polske Maja som forsvant i Ørsta på Sunnmøre for to uker siden. Foto: Politiet/Privat

25 år gamle Maja har vært sporløst forsvunnet etter at hun ikke kom hjem fra en fjelltur i Ørsta på Sunnmøre for to uker siden.