Liverpools manager er blitt siktet for «dårlig oppførsel», og har inntil torsdag å svare på anklagene, skriver FA på Twitter.

Ifølge en av journalistene som følger Liverpool tettest, The Times' Paul Joyce, kommer Klopp til å erkjenne skyld.

Da venter en bot og en advarsel mot lignende oppførsel i fremtiden, skriver Joyce på Twitter.​

Da Origi scoret et av årets rareste mål og ble matchvinner mot Everton i det 96. minutt, stormet Liverpools manager banen og ga Alisson en bamseklem på midtbanen.

– Jeg må bare beklage, jeg kunne ikke hindre meg selv i gjøre det da det skjedde, sa tyskeren i intervjuet etter kampen.

Under dagens pressekonferanse ble en av Klopps argeste rivaler, Pep Guardiola, spurt om Liverpool-managerens opptrinn.

Han minnet om at han selv feiret på lignende vis da Manchester City slo Southampton i sluttminuttene i fjor.

– Jeg var ikke glad for at jeg gjorde det. Det er et emosjonelt spill. Når du vinner, er det stor personlighet. Når du taper, er det mangel av respekt, siteres Guardiola, som har forståelse for motstandernes frustrasjon, av Manchester Evening News.

Det har vært en travel mandag på FAs kontorer. Arsenal og Tottenham er også blitt siktet, dem for ikke å ha klart å kontrollere spillerne sine etter Eric Diers scoring.