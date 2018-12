En svart og hvit katt hadde satt fast hodet i et dreneringshull i bunnen av en restavfallsdunk i Håkon Gamles gate i Tønsberg.

Heldigvis oppdaget en kvinne katten i halv ti tiden mandag morgen, og varslet brannvesenet omgående.

Mannskapene fra Tønsberg brannstasjon dro dit så fort de fikk mulighet. I mellomtiden holdt innringer øye med katten.

– Da vi kom dit, hoppet en av mannskapene opp i dunken og forsøkte skånsomt å trykke hodet på katten ned. Det gikk et stykke, men vi vurderte at kantene på hullet var såpass skarpe at det ikke var lurt å trykke mer, forteller brannmester Steinar Holm i et innlegg på Facebook.

Heldigvis var brannvesenet snartenkte, og et gammelt husmortriks endte opp med å gjøre susen.

– Vi spurte da innringer om de hadde flytende oppvaskmiddel på kontoret. Ja, svarte hun, og hentet det. Og med litt smøring med oppvaskmiddelet gled hodet ut, og katten pilte av gårde på et blunk, sier brannmester Steinar Holm.

