Priskrigen på julevarer er godt i gang i butikkene.

Dagligvarekjedene dumper prisene på julemat, og mandag satte Kiwi ned prisen på en rekke julevarer for å møte konkurrentene Coop og Rema 1000.

Tidligere år har priskrigen ført til tomme butikkhyller når varer som grøt og surkål har blitt solgt for én krone.

Geir Pollestad (Sp), leder for Stortingets Næringskomité mener det er lite heldig å selge julemat til en så lav pris.

– Jeg mener det er uanstendig, og at dette er noe dagligvarekjedene må slutte med det. Hvis de ikke ikke lærer snart så må vi se på om hvor lenge det skal være lovlig å selge varer med tap, sier Pollestad.

– Dette handler om respekt for de som produserer maten, men også at kjedene sier de er opptatt av å ikke kaste mat for så å dumpe prisene. Det er svært uheldig, legger han til.

– Ikke råd til å ligge høyere i pris

Dagligvarekjeden Coop har også kastet seg på priskrigen, og kommunikasjonsjef Harald Kristiansen sier de ikke har råd til å ikke være med.

HARD KONKURRANSE: Kristiansen mener de som ikke slenger seg på priskrigen vil få de færreste kundene før jul. Foto: John Andreassen

– Konkurransen i vår bransje er så knallhard at det er ingen som har råd til å ligge høyere enn konkurrentene i pris, sier Kristiansen.

Kristiansen legger ikke skjul på at de, ved å være billigst på basisvarer, håper at kundene legger julehandelen til deres butikker.

– Det er klart at å være billigst på basisvarer gjør jo at kundene kommer til våre butikker, og så håper vi at de tar mesteparten av julehandelen der.

Han understreker at de til tross for prisdumpingen ikke ønsker at det skal føre med seg at folk kaster mer.

– Vi er enige at det er hån mot de som produserer maten og vi er klar over at i en ellevill priskrig så kjøper folk mye mer en hva de trenger, og dit vil heller ikke vi, sier han.

IKKE BÆREKRAFTIG: Silkoset mener priskrigen er lite bærekraftig for blant annet produsentene som står bak varene. Foto: TV 2

– Lite bærekraftig

Ragnhild Silkoset, professor i markedsføring på BI, sier at å dumpe prisene på blant annet kjøtt på en slik måte er lite bærekraftig.

– Det er produsenter bak som skal leve av dette her. Hvis noen av aktørene kunne gått inn å sagt at de garanterer at produsentene får godt betalt for sitt kjøtt, så ville kundene hatt respekt for det. Forbrukerne har blitt mer bevisste og ønsker ikke å spare penger på at andre eller planeten skal lide, sier Silkoset.

Hun legger til dagligvarene tjener godt på priskrigen da de bruker dumpingpriser som lokkemiddel.

– Det de egentlig kriger om er hvilken butikk skal du gå til og bruke julebudsjettet ditt på. De bruker lokkevarer som de vet kundene trenger i jula, for å få de inn i butikken. Og da er det lett for folk, når de først er der, å bruke opp pengene de har til rådighet for julematen, sier Silkoset.

Respekt for maten

Pollestad mener det hele koker ned til et etisk spørsmål.

– Jeg håper flere parti signaliserer det å selge til dumping priser ikke bra for verken kundene, miljøet eller de som produserer maten. Vi kan ikke sitte å se på at tre aktører styrer hele markedet.

– Jeg mener også at det handler om at vi skal ha respekt for maten, og når lykken i livet blir å få surkål til én krone, så må noen si stopp, legger han til.