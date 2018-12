Historiske Hegerberg vant Gullballen: – Jeg var stor i kjeften, men fulgte det opp

Se Hegerbergs tale i vinduet øverst!

Lyon-stjernen mottok Gullballen – eller Ballon d'Or – under kveldens prisutdeling i Paris.

Den 23 år gamle angrepsspilleren startet takketalen med å hylle forloveden og familien.

Deretter rettet hun også en stor takk til både lagvenninner, støtteapparat og klubbledelsen i Lyon.

– Dette er fantastisk. Jeg har ikke ord, sa Sunndal-jenta.

Så takket hun France Football, magasinet som deler ut prisen.

– Jeg vil si takk for at jeg får denne muligheten. Det er et stort steg for kvinnefotball. Jobben som legges ned er en utrolig stor og viktig ting, slo Hegerberg fast, før hun avsluttet talen på dette viset:

– Unge jenter, hele verden over: Vær så snill å tro på dere selv!

I salen satt moren hennes, Gerd Stolsmo, i tårer.

– Det er en stjerneopptreden, utbrøt TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

– Jeg var stor i kjeften, men jeg fulgte det opp

Det var en rørt og glad Hegerberg som møtte pressen etter prisutdelingen.

– Nå er jeg verdens beste, nå er vi verdens beste. Å stå her som nordmann foran verdenseliten er helt ubeskrivelig. «We did it!», sier Hegerberg til TV 2.

Mandag nådde altså Hegerberg målet om å bli verdens beste. Et mål hun har vært klar på.

– Helt ærlig, når jeg har sagt det til meg selv har jeg hele tiden tenkt «faen, du lyver til deg selv Ada». Men det er et eller annet dypt inne som sier til deg selv at du kan klare det med litt, sier Hegerberg før hun stopper opp.

– Nei, det er helt utrolig. Jeg var stor i kjeften, men jeg fulgte det opp også. Det er stort.

– Det var ikke tilfeldig med gullkjolen?

– Ingenting er tilfeldig, vet dere. Dere kjenner meg nå, sier Hegerberg og smiler lurt.

Hylles av Modric

Luka Modric hadde kun gode ord å si om Hegerberg.

– Jeg synes første vinner av Ballon d’Or er noe bra for kvinnefotball. Hun viste mye kvaliteter og klasse, jeg er glad på hennes vegne og ønsker henne alt godt i fremtiden, sier Modric til TV 2.

– Var det på tide for kvinnene i 2018?

– Ja, absolutt. Det burde kanskje blitt gjort før, men bedre sent enn aldri. Det er bra å anerkjenne kvinnefotball og henne som spiller, mener Modric.