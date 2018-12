Eldstebroren er i Oslo tingrett dømt til sju års fengsel, mens hans to år yngre bror fikk tre og et halvt års fengsel, ifølge dommen som ble avsagt før helga.

Eldstebroren er dømt på alle elleve punkter i tiltalen, yngstebroren på fire av fem tiltalepunkter.

Yngstebroren får to år av fengselsstraffen gjort betinget.

Truet jente med kniv

Det alvorligste forholdet gjaldt en grov voldtekt av en 15 år gammel jente på Torshov i Oslo. Den eldste broren truet med å lemleste og drepe jenta med kniv hvis hun ikke gjorde som han sa. Mens voldtekten pågikk, holdt den yngre broren en kniv mot en jevnaldrende gutt som var sammen med jenta, slo ham og truet med å stikke ham.

Det var Document.no som omtalte dommen først.

Begge brødrene er domfelt for flere forhold knyttet til denne hendelsen, mens den eldste broren også er dømt for et voldtektsforsøk, blotting og krenkende atferd overfor andre fornærmede.

Begge må betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta, mens kameraten er tilkjent oppreisning på 175.000 kroner.

Ikke tidligere straffet

Brødrene er norske statsborgere av somalisk opprinnelse. Ingen av dem er tidligere straffedømt i Norge. Yngstemann var 16 år gammel da voldtekten fant sted, hvilket er en formildende omstendighet for retten, og han får et halvt års strafferabatt.

Retten bemerker i straffeutmålingspremissene at også storebroren var relativt ung da forholdet fant sted.

En tredje bror ble for to uker siden dømt til fire års fengsel, hvorav tre år er gjort betinget, for voldtekt av en 14 år gammel jente, samt grovt ran. Den nå 16 år gamle gutten var 15 år gammel da forholdene fant sted.

