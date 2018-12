Bendtner: – Folk liker å snakke, og helst negativt

Han ble Rosenborgs store helt i cupfinalen med to scoringer i cupfinalen.

Etter 4-1-seieren over Strømsgodset la ikke skandaleombruste Nicklas Bendtner skjul på at det smakte ekstra godt å vinne cupgull med tanke på all kritikken Rosenborg har fått i år.

– Det blir vanskelig for folk å være kritiske til oss nå. For uansett hvordan du vrir og vender på det, så har vi nå vunnet «The Double». Selv om du kan kikke på noen punkter og si at det og det kunne vi gjort bedre, så har vi vunnet dobbelen. Til syvende og sist er det dét som betyr noe, sier Nicklas Bendner til TV 2.



SE MÅLENE: Bendtner ble tomålshelt i Rosenborgs cuptriumf

– Folk liker å snakke

Han har levd i rampelyset i en årrekke. Bendtner legger ikke skjul på at han har følt på at omgivelsene har vært i overkant negative det siste året.

– Folk liker å snakke. Folk liker å snakke når de har muligheten til det, og helst negativt. Det er ikke så mange som har godt innsyn til hva som foregår i en fotballklubb, men så kan man likevel si både det ene og det andre. Derfor er dette (cupgullet, journ. anm.) en triumf for oss som klubb. Selv om folk har forsøkt å spille oss opp mot hverandre, så har vi stått sammen i hele Rosenborg og vunnet dobbelen. Vi har satt et punktum, mener Bendtner.

Han legger likevel ikke skjul på at sesongen har vært turbulent og at Rosenborgs prestasjoner har hatt forbedringspotensial. Kritikken, som blant annet resulterte i en trenersparking, gikk lenge på at klubben spilte lite attraktiv fotball. I Europa har Rosenborg dessuten fått juling.

– Vi har hatt en litt turbulent sesong. Det vi har ønsket, har vi ikke oppnådd i samme grad som tidligere år. Det som likevel kjennetegner klubben, og som viser hvor bra dette laget er, er at når vi holder sammen, kan vi utrette noen fantastiske ting. Måten vi har gjennomført dette på, har vært strålende, sier Nicklas Bendtner.

Mener flere må dele på skylda for måltørken

Mens han gjerne – og egentlig på eget initiativ – åpnet opp om kritikken Rosenborg som klubb har fått i løpet av 2018, var han langt mindre snakkesalig om sitt eget 2018.



Det er liten tvil om at det har vært en personlig nedtur. Få scoringer, skader og VM-vraking preget lenge Bendtners sportslige prestasjoner.



Det tøffe året toppet seg da Nicklas Bendtner i november ble dømt til 50 dager i fengsel etter en episode med en drosjesjåfør i forbindelse med en bytur i København.



Bendtner var langt nede etter hendelsen, og som du kan se i videovinduet under, var han tidlig ute og beklaget seg overfor hele Rosenborg: