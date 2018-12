«80 prosent sjanse» for oppgradert og utvidet X Games i Norge i 2020

Sjansene er store for at X Games Norway i 2020 blir en realitet. Det bekrefter både arrangør og politikere til TV 2 tirsdag.

Regjeringspartiene (FrP, Høyre og Venstre) har nemlig fått med seg KrF i å stille seg bak planene til arrangøren.

Et endelig svar er først ventet i første halvdel av neste år, men med politisk vilje, og ventelig betydelig økonomisk støtte fra det offentlige, skal mye til om et utvidet X Games ikke blir å se på norsk jord i februar/mars 2020.

– Sjansene har økt til 80-20

– Det er helt avgjørende at vi har et flertall på Stortinget for dette. Det er de samme fire partiene som fikk X Games til Norge i 2016, og de har gitt oss en vedvarende støtte, så det er hyggelig å se at vi får den tilliten til å fortsette og, ikke minst, øke ambisjonene våre, sier Henning Andersen, daglig leder i SAHR, som står bak arrangementet på norsk jord, til TV 2.

– Hvor stor er sannsynligheten for at det blir noe av?

– Vi har stor tro på det. Det var kanskje 50-50 med såpass mye større ambisjoner, men etter dette har nok sjansene økt til 80-20. Det vi har sett tidligere er at så stor politisk interesse får veldig positive konsekvenser med tanke på at mange andre følger etter. Jeg tror at vi skal få det til. Og vi har bevist at vi kan gjennomføre alle disse øvelsene.

Nytt for 2020 vil være at motorsport for første gang står på programmet.

Totalt vil det fra onsdag til søndag være 19 konkurranser og 57 medaljer som skal deles ut - 10 konkurranser mer enn det vi får se i X Games i Telenor Arena i 2019.

– Målet er historiens største X Games med både vinter - og sommerdisipliner

For å sørge for at motorsport blir en suksess, har arrangøren hentet inn ingen ringere enn André Villa.

– Jeg har ansvaret for å få tak i de rette utøverne, bygge den rette banen og sørge for at den eventen går knirkefritt for seg, sier Villa, og fortsetter:

– Målet er å lage historiens største X Games, der vi kombinerer både vinter - og sommerdisipliner. Om det skjer, så er det viktig for Norge. Det vil øke den generelle interessen for action sport, som egentlig er en uorganisert idrett. Man må jo legge til rette for all den organiserte idretten man har, men det er også mange barn og ungdommer som faller utenfor den.

Andersen er klar på at Villa, som fikk ekstremsportshowet Ullevål Xtreme på bena i sommer, er en essensiell person i arbeidet med X Games 2020.

– Han er helt avgjørende. Vi har jo ikke gjort motorsporter før. Han kan det. Han hadde stor suksess med Ullevål Xtreme. At han vil være med, gjør at vi kan slappe av litt mer på den fronten. Da vet vi at vi kan levere på høyt internasjonalt nivå med motorcross, sier Andersen.