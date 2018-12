Høyre er taperen, mens Senterpartiet går mest frem på den siste målingen Kantar TNS har laget for TV i 2018.

Nedtur for Erna

Høyre går tilbake 2,1 prosentpoeng til 24,7 prosent og er dermed taperen i desember.

Det er andre gang siden stortingsvalget i 2017 at Høyre får en måling som er under valgresultatet, som sikret at Erna Solberg fikk fortsette som statsminister.

Statsminister Erna Solberg (H) mener dette ikke er en dårlig gallup for Høyre etter fem år i regjering.

– Vi har ligget høyt en periode, og nå ligger vi litt lavere. Dette er fortsatt et veldig bra resultat når du sitter i regjering, sier Solberg til TV 2.

Kjetil Løset blogger: De borgerlige lå enda dårligere an for fire år siden

De siste ukene har vært preget av debatt etter at statsministeren åpnet for å vurdere endringer i abortloven. Bakgrunnstallene viser imidlertid at Høyre knapt taper oppslutning blant kvinner. De går mest tilbake blant menn og særlig går partiet tilbake i fylkene nord for Dovre.

Fremskrittspartiet ligger stabilt med en oppslutning på 13,1 prosent (+ 0,1).

Rødgrønt flertall

Etter fire måneder på rad med fremgang har veksten til Arbeiderpartiet stoppet opp. Partiet får 27,4, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra november. Også SV går noe ned med 0,9 til 6,3 prosent.

Senterpartiet er vinneren med en fremgang på 2,9 til 11,9, etter at de i november hadde sin laveste oppslutning på et halvt år.

Under streken

Kristelig Folkeparti får 3,0, og ligger dermed uendret fra den forrige målingen som ble tatt opp rett før det dramatiske landsmøtet der partiet med knapt flertall valgte at de vil forhandle om å gå inn i regjeringen. Bakgrunnstallene viser at en av tre KrF-velgere fra forrige valg har satt seg på gjerdet og er usikre.

Venstre ligger også under sperregrensen med 3,6 prosent, en fremgang på 1,3 fra forrige måling som var den dårligste på fire år.

Disse ville kommet inn på Stortinget med et slikt valgresultat

Partiet Rødt er imidlertid over sperregrensen med 4,8 prosent, den samme oppslutningen som de hadde i november. Det ville gitt hele ni mandater på Stortinget, så lenge både KrF og Venstre havner under sperregrensen.

Miljøpartiet De Grønne får 3,5 prosent (+0,6), og andre partier og lister 0,8 (- 1,7). I gruppen andre partier finner vi denne gang Liberalistene med 0,4, De Kristne med 0,3 og Alliansen med 0,1 prosents oppslutning.