Dorthea (27) ble kvitt livslang fobi på to timer

I Norge er det ikke kartlagt hvor mange som har fobier, men det er ikke urimelig å anta at opp mot 30 prosent av befolkningen har en fobi, ifølge nettstedet fobier.net.

Blant disse er Dorthea Berge (27) og Ellen Meberg (49).

– Min største frykt er edderkopper, og det har jeg kjent på siden jeg var liten. Det ble verre da jeg flyttet til Oslo og oppdaget stor norsk husedderkopp, for det visste jeg ikke eksisterte, sier Berge.

Berge forklarer at hun ikke klarer å være rasjonell dersom hun ser en edderkopp.

– Jeg begynner å hyle og skrike, og må bare komme meg vekk.

For Meberg er det nok å se en reklame eller bilder av katter for at hun skal grøsse til.

– I Syden har jeg gått fra matbordet flere ganger, og min kjære har sittet igjen alene. Jeg hadde også en katt som løp over verandaen min, og da solte jeg meg ikke noe mer på den verandaen den sommeren, forklarer Meberg.

To timer

Helsekontrollen ønsket å undersøke om det var mulig å bli kvitt sin største frykt etter bare to timer med hypnose.

For å finne ut av det måtte Berge og Meberg møte fobien sin ansikt til ansikt, før de skulle gjennom en to timer lang behandling med hypnose hos psykolog Gunnar Rosén ved Smertemedisinsk institutt.

Berge ble tatt med til Oslo Reptilpark og Meberg til Dyrenes Hus.

Rosén forklarer at to timer med hypnose kan være nok for å kurere en fobi du har hatt så lenge du kan huske – dersom det gjøres på den rette måten.

HYPNOSE: Her blir Dorthea Berge hypnotisert av psykolog Gunnar Rosén. Foto: Madeleine Liereng

– Det er en viss forskjell hvis du har hatt det hele livet enn om det er en vond og traumatisk opplevelse du kan tidfeste, da vil man gjerne gå inn i den bestemte episoden for å bearbeide tanker og følelser knyttet til det, sier Rosén.

Hypnose

Tradisjonelt sett sier man at hypnotiserbarhet hos mennesker kan være varierende.

– Min opplevelse er at man kan hypnotisere de fleste mennesker når de har en motivasjon til å gå inn i en transetilstand. En transetilstand betyr at hjernen ikke merker forskjell på når man gjør noe, og når man lukker igjen øynene og forestiller seg at man gjør noe, sier Rosén.

Alle pasienter med fobier har forestillinger, og hypnose handler om hvordan man kan gå inn i forestillingene å påvirke dem. Bygge opp mentale programmer, forklarer han.