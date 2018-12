Da Pierre-Emerick Aubameyang sendte Arsenal i ledelsen fra ellevemeteren etter bare ti minutter, ble det kastet et bananskall inn på banen fra bortesvingen – like ved der Arsenal-stjernen utførte sin sedvanlige saltofeiring.

En Tottenham-supporter ble geleidet ut av stadion og arrestert for å ha kastet «et objekt» ut på banen, skriver den britiske avisen The Times.

Politiet etterforsker saken. Det gjør også Det britiske fotballforbundet, som betyr at Tottenham risikerer sanksjoner.

De liljehvite fra Nord-London fordømmer supporterens rasistiske handling.

– Slik oppførsel er helt uakseptabel, og supporteren kommer til å bli utestengt, varsler en talsperson fra Tottenham, ifølge The Times.

En ordknapp Aubameyang gjør det klart hva han mener om saken i sosiale medier. På Instagram skriver gaboneren bare #whysmandoingthis, etterfulgt av en banan-emoji.

På Twitter har han delt to innlegg. Et der en supporter skriver «dette skal ikke skje – ikke i dag, ikke i morgen, ikke igjen», og et der tyske Sky Sport skriver «noen mennesker lærer aldri».

Organisasjonen Kick It Out, som har rasisme og diskriminering i fotballen som sitt hovedfelt, ønsker politietterforskningen velkommen.

– Våre seneste undersøkelser viser at hendelser med rasistiske motiver øker, og bananen som ble kastet bør sees i samme kontekst. Vi fordømmer denne handlingen. Personen som gjorde dette bør utestenges på livstid, skriver Kick It Out i en uttalelse på Twitter.

En av mange som er rystet etter banankastingen, er Arsenal-legenden Ian Wright. Han forteller at han ble hetset drøssevis av ganger av Spurs-fansen i de brennhete derbyene – men aldri av det rasistiske slaget.

– Spurs må håndtere dette på grunn av hva én idiot har gjort. Han har gjort skam på klubben, men også gjort skam på Premier League – for dette har gått verden rundt. Spurs får dette hengende over seg. Det er veldig synd å se, fortviler Wright i BBCs studiosending etter kampen.