2-2-resultatet mot Southampton føyet seg inn i rekken av svake prestasjoner av et Manchester United-lag i villrede denne sesongen.

Hamret løs på Pogba

Igjen pekte ekspertene på Paul Pogbas manglende evne til å dominere kamper og levere kvaliteten man trodde man fikk for 105 millioner euro. Og igjen skal Mourinho ha vist sin frustrasjon med superstjernen.

Ifølge Telegraph skal Mourinho ha tatt for seg 25-åringen i garderoben med knallharde karakteristikker.

– Du spiller ikke. Du respekterer ikke spillerne og supporterne. Og du dreper mentaliteten til gode, hardtarbeidende folk rundt deg. Du er som en person med influensa, et virus i et lukket rom - du overfører viruset til andre, skal Mourinho ha sagt til Pogba.

Den portugisiske manageren skal angivelig ha blitt svært opprørt over én av gangene Pogba mistet ballen på midtbanen under kampen - noe som resulterte i en enorm sjanse for Southamptons Nathan Redmond.

Ifølge Sky Sports er Granitx Xhaka (Arsenal) og Philip Billing (Huddersfield) de eneste sentrale midtbanespillerne som har mistet ballen så mange ganger uten å skape en sjanse for lagkameratene som det Pogba gjorde lørdag kveld.

Uttalelsene kommer kanskje ikke som noen overraskelse. Forholdet mellom de to profilene har surnet sakte, men sikkert siden rekordovergangen fra Juventus tilbake til Manchester United i 2016.

Konfliktfylt forhold

Pogba kom tilbake fra sommerens VM i Russland som verdensmester etter å ha stått frem for et strålende fransk lag. Derfor var forventningene store til at Pogba omsider skulle slå ut i full blomst igjen i United og dominere Premier League, men det skjedde ikkje.

Franskmannen ble gjort til visekaptein, men ble løst fra oppgaven etter å ha kritisert Mourinhos taktiske disposisjoner.

– Jeg analyserer en spiller som en spiller. Når en spiller er kaptein, analyserer jeg ham både fra et spiller- og et kapteinsperspektiv, sa Mourinho etter å ha fjernet Pogba som visekaptein.

– Vi tok en avgjørelse om at Paul bare er en spiller og ikke en kaptein.

Selv har Pogba kommet med flere uheldige uttalelser i media som har nøret opp under konflikten mellom ham og Mourinho.

– Det er ting jeg ikke kan si uten å bli bøtelagt, sa Pogba etter seieren i åpningskampen mot Leicester i august.

Manchester United skal slå tilbake etter 2-2-kampen mot Southampton onsdag når et Arsenal i ordentlig medvind gjester Old Trafford.