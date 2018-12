Allerede mandag blir det kjøligere i Sør-Norge. Og på tirsdag kan det bli snø både i Trøndelag og på Vestlandet.

Mest snø innenlands

– I Trøndelag og i indre strøk av Nordland blir det mest snø. Noe mindre på Vestlandet, sier vakthavende meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo til TV 2.

– Helt ytterst på kysten vil nok nedbøren komme som regn eller sludd, sier hun.

Onsdag fortsetter dette været. Det blir en del snø i indre strøk og i høyden. Det kan bli sludd og snøbyger på kysten fra Trøndelag til Rogaland.

– I Iøpet av onsdag kan Trøndelag få 10-15 centimeter med snø, sier Bergheim.

Det blir minusgrader de fleste steder onsdag og torsdag, både i nord og i sør.

Kortvarig klarvær

Det er forventet mye pent vær østafjells onsdag. Men selv om det blir sol, kan kraftige vindkast opp mot 15 meter i sekunder gjøre det surt og kaldt.

Torsdag skyer det til, og det blir nedbør både torsdag og fredag. Nedbøren kommer i form av sludd eller regn som brer seg inn fra sør.

KALDT: Det blir minusgrader de fleste steder i landet de neste dagene. Slik ser temperaturkartet ut for torsdag morgen. Grafikk: StormGeo

Fredag kommer trolig et nytt lavtrykk inn fra Nordsjøen, og nye fronter brer seg over Sør-Norge sør for Stad og Dovre. Med dette lavtrykket kan det bli noe mildere temperaturer. Det kan blåse opp i kuling styrke på Østlandet fredag.

– Spenningen ligger i om nedbøren vil komme som snø, sludd eller regn fredag. Det kommer an på hvilken bane lavtrykket tar, sier Bergheim.

Det blir kaldt vær og snøbyger og nordvestlig vind i Nord-Norge onsdag og torsdag.

Vinden kan komme opp i liten kuling til kuling fra Helgelandskysten til Finnmark torsdag og fredag.

I nord blir det synkende temperaturer gjennom langtidsperioden.

