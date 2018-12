Kastet opp blod og fikk diagnose som medfører alkoholnekt – ble sendt rett tilbake på fylle-TV

I Henrik Elvejord Borg sin nye bok «Text on the Beach» skriver han om oppholdet på luksusvillaen i Mauritius der TV Norges reality-program Ex on the Beach ble spilt inn.

Ifølge forfatteren var ikke tilværelsen utelukkende en dans på roser.

Han ble nemlig svært syk etter få dager på den eksotiske øyen, og ble sendt ut av villaen for en lekesjekk.

Ble tatt ut av villaen

Han skriver at han ble diagnostisert med akutt gastritt, også kjent som magekatar, og at han vred seg i smerter.

– Det var en enkel og kort diagnose av en Mauritius-lege, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Jeg var livredd. Jeg har ikke kastet opp blod før.

For Borg var det kritisk å bli syk allerede etter noen få dager på villaen, da hovedårsaken bak påmeldingen var å skrive boken under oppholdet. Derfor ønsket ha å komme seg tilbake til fyllevillaen, uansett hvor syk han var.

Kan være alkoholrelatert

Den unge forfatteren hadde et sterkt ønske om å bli sendt tilbake til villaen tross sykdommen.

I den publiserte dagboken skriver han at han allerede på dette tidspunktet av oppholdet følte at skrivingen hadde gått fra å være et prosjekt til å bli hans kall.

– Jeg ble tatt ut av villaen på kvelden. Jeg fikk behandling og var tilbake dagen etter. Jeg var kanskje 15-16 timer utenfor innspillingområdet.

Ifølge Ex on the Beach-deltageren ble det ikke gjort noen større medisinsk undersøkelse, men han var klar over at diagnosen han ble gitt tidvis har en sammenheng med alkoholinntak.

Dette bekrefter avdelingsleder Asle Medhus ved den gastromedisinske avdelingen på Oslo universitetsykehus.

– Akutt gastritt vil vanligvis være forårsaket av inntak av for eksempel alkohol eller et medikament , men kan også være forårsaket av infeksjoner, for eksempel med «magesårsbakterien» helicobacter pylori. Behandling ved akutt gastritt forårsaket av medikament/alkohol er naturlig nok at man slutter å innta alkohol eller medikamentet. I tillegg kan det være behov for syrehemmende behandling i en periode.

Feil diagnose?

Avdelingslederen er for øvrig ikke sikker på at den raske diagnosen til legen på Mauritius var korrekt.

– Når det gjelder tilfellet som det refereres til fra Ex on the Beach, kan jeg bare uttale meg på generelt grunnlag siden jeg ikke kjenner til detaljene i saken, sier han, og fortsetter:

– Hvis en pasient kommer til sykehus med store mengder blodig oppkast vil det være vanlig å utføre en gastroskopi som er en kikkertundersøkelse der vi ser ned i spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Ved denne undersøkelsen vil vanligvis årsaken til blødningen bli identifisert, og det er vel så vanlig at blødningskilden sitter i spiserør eller tolvfingertarm. Spesifikk behandling kan da igangsettes. Diagnosen «akutt gastritt» kan ikke stilles bare med bakgrunn i å snakke med pasienten.