– Vi vil ta alle nødvendige beslutninger for å sikre de alliertes trygghet, sier Stoltenberg.

Han gjør det klart at dagens situasjon ikke kan fortsette. NATO beskylder Russland for å ha utplassert nye landbaserte raketter av mellomdistansetypen som kan bære atomvåpen og treffe europeiske byer i løpet av minutter.

NATO er nå i gang med å vurdere hvordan alliansen skal svare, ifølge Stoltenberg.

– NATO vil ikke speile det Russland gjør, fly for fly, rakett for rakett og stridsvogn for stridsvogn. Men vi vil sikre at vi har den nødvendige kapasiteten, den nødvendige besluttsomheten og den nødvendige beredskapen til å sørge for troverdig avskrekking, sier Stoltenberg.

Ifølge ham vil alliansen svare på en fast, men balansert måte.

