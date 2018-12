Mann dømt til 16 års forvaring for mordbrann

De to var bekjente, men retten har ikke lykkes i å peke på et sterkt motiv. De sakkyndiges vurdering etablerer også at han var fullstendig klar over at brannen ville drepe Knutsen, og at han blokkerte den eneste fluktruten.

TV 2 er kjent med at han ikke viste særlig tegn til anger under rettssaken.

Retten erkjenner at aktor ikke har klart å etablere et sterkt motiv, men dommen legger også vekt på at mannen tidligere er dømt for tre ildpåsettinger. Ved en anledning tente han på en seng på Oslo legevakt, noe som resulterte i at legevakten måtte evakueres.

Den nå dømte mannens psykiske helse har blitt utredet av sakkyndige, og retten er ikke i tvil om at mannen er strafferettslig tilregnelig. De sakkyndige mener ikke at mannen er pyroman, men dommen skriver at han handler i et mønster der han tenner på ting for å få oppmerksomhet.

Knutsen hadde fire barn. 37-åringen dømmes til å betale 200 000 kroner i oppreisning til hver av barna.