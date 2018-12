Opel har rike tradisjoner i det norske markedet og har i perioder vært et av landets mest solgte bilmerker. De siste årene har det imidlertid gått tråere. Opel har slitt med salget og tapt markedsandeler.

Nå står de foran store endringer, som kan innebære en ny vår for Opel i Norge. De har nemlig fått ny importør, som har store planer for satsingen videre.

I fjor ble Opel solgt fra amerikanske General Motors (GM), til franske PSA. Slik sett er det ikke unaturlig at Opel-importen blir overtatt av konsernet som i dag importerer de tre PSA-merkene Citroën, DS og Peugeot til Norge.

Fredag 30. november ble selve transaksjonen gjennomført, og Bertel O. Steen har nå overtatt 100 prosent av aksjene i Opel Norge AS.

Mange detaljer som skal på plass

– Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å styrke Opels posisjon i det norske markedet, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen.

Bjørn Maarud er konsernsjef i Bertel O. Steen som nå har tatt over Opel i Norge.

De annonserte i sommer at konsernet hadde inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Opel Norge AS, og med det retten til å importere og selge Opel person- og varebiler i Norge. Konkurransetilsynet godkjente avtalen i august.

– Det er mange detaljer som skal på plass ved et slikt oppkjøp. Vi antydet at selve transaksjonen skulle skje mot slutten av året, og er glade for at alt har gått etter planen, sier Maarud, i en pressemelding.

Positive effekter

Med Opel får Bertel O. Steen en rekke nye person- og varebiler i porteføljen, og 60 nye frittstående forhandlere å samarbeide med.

– Det er en glede å endelig kunne ønske Opel velkommen til Bertel O. Steen, både nye medarbeidere og forhandlerne som vi skal samarbeide med. Vi har stor tro på at vi vil kunne løfte merkets posisjon i Norge, og Opel i sin tur vil komplettere og styrke modellutvalget og markedsandelen til PSA. Samtidig vil sannsynligvis Opel-forhandlerne merke positive effekter med Bertel O. Steen som importør, blant annet med korte rapporteringsveier og felles logistikk, sier Thorbjørn Myrhaug som er konserndirektør for PSA Norge.

Med svært god rekkevidde og gunstig pris, kunne Opel Ampera-e vært en skikkelig storselger i Norge. Men dessverre fikk ikke importøren i nærheten av nok biler til å dekke den betydelige etterspørselen. Foto: Scanpix

100 år siden sist

Opel er i skrivende stund nummer 17 på oversikten over de mest solgte bilmerkene i Norge, bak blant andre Renault, Mazda og Hyundai. Så langt i år er Opel-salget ned 14,7 prosent, mens totalmarkedet er 4,4 prosent ned. Opel taper altså markedsandeler til andre merker.

Bertel O. Steens kjøp av Opel har forresten også et historisk sus over seg:

– Da automobilen gjorde sitt første inntog i Norge, hadde Bertel O. Steen importen av Opel fram til 1918. Nå gjenforenes vi 100 år senere. Vi er svært glade for å ha Opel tilbake blant bilmerkene i Bertel O. Steen, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

