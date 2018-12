Camilla Herrem (32) landet mandag formiddag i Frankrike og slutter seg etter det TV 2 erfarer til den norske EM-troppen.

Sola-spilleren ville ikke snakke med TV 2 da hun ble hentet av landslagsassistent Mia Hermansson Högdahl på flyplassen i Brest.

Kantspilleren hentes inn i troppen som en ekstra sikkerhet på grunn av skadesituasjonen til Thea Mørk.

Herrem har vært en sentral del av landslaget i mange år, men i begynnelsen av november ble hun vraket til EM.

Det begrunnet Thorir Hergeirsson slik:

– Vi i trener-teamet mener at Sanna Solberg og Thea Mørk er bedre rustet til mesterskapet enn Camilla Herrem. Samtidig er det tøft å sette ut en spiller som Camilla, som har vært så trofast og solid i så mange år, sa Hergeirsson.

PÅ PLASS: Camilla Herrem og landslagsassistent Mia Hermansson Högdahl på flyplassen i Brest. FOTO: TV 2.

– Hun har jobbet hardt og gjort alt riktig, og kommet langt på de fire månedene etter fødselen, så hun er en reserve til mesterskapet, fulgte han opp.

Mørk sto over lørdagens åpningskamp, som endte med tap, mot Tyskland. Hun måtte gi seg med krampetendenser i låret i seieren over Frankrike i Møbelringen Cup for en drøy uke siden.

Norge møter Tsjekkia i kveld.

