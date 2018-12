– Legg boligen ut på markedet i julen

Det har i mange år vært en trend å legge ut boligen for salg etter store høytider som jul og påske.

Ved januarslippet og vårslippet selges det mange leiligheter, og selgere blir ofte rådet til å trekke boligen fra markedet under høytiden.

Ifølge administrerende direktør i EiendomsMegler1 avdeling Oslo og Akershus, Kent Victor Syverstad, er det derimot dumt å belage seg for mye på boligtrender.

– Det er en fordel når det er mange kjøpere og få selgere. Balansen i markedet i desember er noe av den mest gunstige, sier Syverstad.

Han forteller at mange venter til etter nyttår eller ikke orker tanken på visninger i jula. Antall objekter til salgs blir derfor blir færre og færre fra midten av desember.

Tid til research

Også administrerende direktør i DNB Eiendom mener det kan lønne seg å legge ut boligen for salg mens markedet er rolig.

– Mange velger å ikke legge ut nytt i jula, men det er da det er mindre å velge i for kjøperne, forteller Terje Buraas.

Etter Buraas' erfaring er det en god trend med salg i jula.

SELG: Administrerende direktør i DNB Eiendom mener jula er en gunstid tid å selge. Foto: Stig B. Fiksdal/DNB

– Av de som lar boligene sine ligge ute i jula, så får veldig mange solgt. Både i romjulen og i tiden etter.

Etter hans erfaring har kjøperne god tid, og har dermed muligheten til å både gå på visning og konsentrere seg om boligkjøpet.

For mange er det også en god anledning til å kunne diskutere med en eventuell partner før man kjøper.

– Tidligere har man sett at det er mange som er aktive på nettet i jula. Så kjøperne er der, sier Buraas.

– Er alltid kjøpere

Mange på boligmarkedet kjøper og selger i samme marked, og flesteparten kjøper før de selger. Ifølge DNB er omtrent ni av ti boligselgere i Norge også boligkjøpere, som skal selge så fort de får kjøpt.

Det tilsier at mange vil være på markedet for kjøp til enhver tid.

– Det blir jo solgt for en sum som selgerne er fornøyd med. Jeg har ikke noe belegg for å si at man får rabatt i jula, sier Buraas.

De lærde strides derimot når det kommer til hvilken type boliger det kan lønne seg å selge i juletider. Buraas mener han ikke har noe belegg for å si noe om hvilken type bolig som selges, da alt fra leiligheter til eneboliger og hytter blir solgt i jula.

Han mener en av årsakene kan være at man rett og slett har behov for et sted å bo.

– Det vi ser er at omtrent én tredjedel kjøper fordi de har et reelt behov. Det kan være at de er midt i en skilsmisse, familien er i behov for et ekstra rom eller at det har skjedd et dødsfall, forklarer Buraas.