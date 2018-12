Divock Origis scoring på overtid i søndagens Merseyside-derby fikk Jürgen Klopp til å miste hemningene. Den tyske Liverpool-manageren løp ut på banen for å feire sammen med Alisson Becker - noe han beklaget etter kampen.

Klopp hevdet også i et tv-intervju at han personlig sa unnskyld til managerkollega Marco Silva for oppførselen og mangelen på respekt. Det tilbakeviser Everton-manager Silva.

– Nei, han sa ikke unnskyld til meg. Alle kollegene dine har spurt meg om situasjonen, men for å være helt ærlig så jeg ikke hva som skjedde, sa Silva ifølge Liverpool Echo etter at kjempetabben til Jordan Pickford kostet Everton ett poeng på Anfield.

– Jeg så det ikke. Jeg vet ikke hva han gjorde eller hvordan han gjorde det. Jeg tror ikke han forventet at det skulle skje. Det var en heldig dag for ham. Det er fotball. Jeg kan ikke si om det var mangel på respekt fordi jeg så det ikke. Du spør meg, men kanskje jeg kan snakke mer om situasjonen når jeg ser den.

Det er ventet at Klopp må forklare seg for Det engelske fotballforbundet (FA) etter banestormingen, og Liverpool må trolig også forklare hvorfor et bluss ble fyrt opp i euforien over Origis scoring.

– Jeg må bare beklage, jeg kunne ikke hindre meg selv i gjøre det da det skjedde. Kampen var som forventet, intens og tøff, og med sjanser til begge lag. Til slutt fikk vi et mål. Men jeg forstår skuffelsen til Everton. For oss var det en briljant seier, sa Klopp, før han hevdet at han beklaget oppførselen overfor Silva.

– Rett etter kampen sa jeg unnskyld til Marco Silva da vi snakket sammen. Jeg fortalte ham hvor mye respekt jeg har for det arbeidet han gjør, for han har gjort utrolige ting med Everton. De er rett og slett et strålende lag som ga oss en skikkelig vanskelig kamp, sa Klopp videre.