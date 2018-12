De norske lagene degraderes til den dårligste Europacupen

– Dette er veien det har gått en stund, og jeg tror det vil fortsette å utvikle seg på denne måten. Det blir vanskeligere og vanskeligere for de små nasjonene med minst penger å komme seg med i det øverste selskapet. De store skal ha sin del av kaken og bestemme hvordan dette blir. De beste vil møte de beste, og de er ikke så veldig store tilhengere av diverse askeladder. Vi kommer til å se at det blir stort sett de samme lagene som kommer til Champions League og Europaligaen. Det er en helt naturlig utvikling slik jeg ser det, sier Mathisen.

Han mener det nye konseptet vil øke muligheten for norske lag til å komme seg til gruppespill i den dårligste Europacupen.

– For norske lag kan det bli en kortere vei til å konkurrere ute i Europa. Det tror jeg vil være kjærkomment. Vi kan ikke belage oss på at vi skal ha to lag i Europaliga-gruppespillet. Sarpsborg 08 har jo også mulighet til å gå videre. Det er en eventyrsesong som ikke kommer til å skje neste gang, sier han.

Har tro på RBK og Molde

​Mathisen er ikke redd for at norske lag vil nedprioritere UEL2 siden motstanderne er mindre attraktive.

– Jeg tror den nye Europaligaen vil bli høyt prioritert selv om man ikke møter de største kanonene. Det er mange store lag i Europa med stolt historikk. Det vil bli fantastiske oppgjør en fin mulighet til å skaffe seg referanser på. Selv om man ikke får møtt de man aller helst vil møte i et økonomisk perspektiv, vil vi møte vanvittig mange gode spillere og lag som er bedre enn de vi har i Norge. Det blir tøff og god matching, i tillegg til en fin mulighet til å skaffe seg ekstrainntekter. For norske lag blir det en kortere vei inn i en turnering i Europa. Champions League er ikke umulig, men ekstremt vanskelig for norske lag å oppnå. Europaligaen er også vanskelig å komme til om man får en litt uheldig trekning. Se bare på Molde som fikk Zenit, sier Mathisen.

TV 2-eksperten tror det nye konseptet vil vinne nye venner på sikt.

– Da Europaligaen kom var det ikke så mange som så på det som en kjempekul turnering. Jeg synes UEFA har gjort en veldig bra jobb med hvordan Europaligaen er blitt. Utfordringen blir å få skapt en sånn entusiasme rundt den nye turneringen. Vi kan si mye om UEFA, men akkurat dette med turneringer har de løst på en forbilledlig måte, sier Mathisen.

Etter Rosenborgs cuptriumf er det klart at trønderne, Molde, Brann og Haugesund skal representere Norge i Europacupene i 2019/20-sesongen. Mathisen tror både Molde og Rosenborg kan bite fra seg utenfor landets grenser.

– Jeg har tro på at Rosenborg kommer til å heve seg fra det de har vist i år. Med ny trener og et par justeringer i spillerstallen kommer Rosenborg til å være mer konkurransedyktige ute i Europa enn denne sesongen. Molde har et toppnivå som er veldig, veldig bra. Molde og Rosenborg er de to store håpene. Jeg tviler mer på at Haugesund og Brann klarer å gjenskape det de har vist denne sesongen, avslutter eksperten.