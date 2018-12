Verdens rikeste avslører sine viktigste morgenritualer

Alltid oppe før 05.00

Morgenfugl er imidlertid den britiske forretningsmannen Sir Richard Branson. I et blogginnlegg forteller han at han alltid står opp tidlig, og at dette er en nøkkel til hans suksess.

Både Sir Richard Branson og Bill Gates forteller at det å få seg nok søvn er viktig.

– I løpet av mine 50 år i næringslivet har jeg lært at jeg får utrettet så mye mer i løpet av dagen og derfor i livet, dersom jeg står opp tidlig.

Han forteller videre at søvn er ekstremt viktig for ham i en travel hverdag, og at han derfor forsøker å sove så ofte han har sjansen, særlig på lengre flyturer.

– Uansett hvor jeg er i verden forsøker jeg å komme meg opp før klokken fem om morgenen. Da får jeg tid til å trene og å bruke tid sammen med familien, noe som får meg i balanse før arbeidsdagen begynner.

Bill Gates: – Må ha sju timer søvn

Microsoft-gründer Bill Gates har uttalt at han trenger sju timer søvn hver natt.

– Jeg kan holde en tale uten mye søvn, jeg kan gjøre deler av jobben min slik, men om jeg skal være kreativ så er jeg ganske ubrukelig uten syv timers søvn, har han uttalt til The Seattle Times.

Ifølge New York Times starter den styrtrike 63-åringen dagen på tredemølla eller i sitt private treningsstudio, gjerne mens han ser på kunnskapsvideoer.

Bruker sovemaske

Jack Dorsey, som var med på å grunnlegge Twitter, og har en formue på 4,6 milliarder dollar, gjennomfører et et omfattende ritual hver morgen.

Twitter-styreleder Jack Dorsey sverger til sovemaske om natten. Foto: Jose Luis Magana

– Jeg er oppe før klokken fem og mediterer i 30 minutter, deretter kjører jeg 3x7 minutter med trening, lager meg kaffe, og sjekker inn hos selskapene mine. Jeg gjør det samme hver dag, noe som gjør meg mer stødig og effektiv når jeg må reagere om noe uforutsett skulle ikke opp, skriver han i et nettmøte.

Han røper også at han vanligvis sover fra kl 23. til 05.00 og alltid sover med en svart sovemaske for å ha det helt mørkt.

– Slik får du en god start på dagen

Benjamin Stall and Michael Xander har studert hvordan noen av verdens mest suksessfulle mennesker starter dagen, og utgitt boka «My Morning Routine: How Successful People Start Every Day Inspired».

De har intervjuet nærmere 300 personer om deres morgenritualer, og funnene passer bra med Bezos' morgenritualer.

I et intervju med Forbes forteller han at det er lurt å starte dagen med konkrete oppgaver.

– For å få en positiv morgen bør du starte med å gjøre de tingene du allerede har bestemt deg for at du vil gjøre. Da får du en målrettet start på morgenen, og en god mestringsfølelse du kan ta med deg resten av dagen, sier Stall til Forbes.

Han forteller at et fellestrekk hos dem han intervjuet er at de ikke stresser om morgenen, og at de har enkle, men faste morgenritualer.

– Nøkkelen er at de klarer å holde på vanene og rutinene som gjør at de kan prestere på et høyere nivå, sier han.

Mobil-grep ga enorm effekt

De spurte la seg i snitt kl 22.57 på kvelden, og sto opp kl 6.24. Til tross for dette, mener Stall at b-mennesker trygt kan sove litt lenger, om det er viktig for at de skal fungere om morgenen.

– Ja vi bør legge oss tidligere, og stå opp tidligere, og nei, vi bør absolutt ikke trykke på snooze-knappen. Likevel gir ikke statistikk hele bildet. Om du er en «natt-ugle», så kan det hende at du vil arbeide best på kveldstid. Hvis det fungerer for deg, så bør du selvfølgelig fortsette med det, sier Stall.

Han forteller at han selv har stjålet flere morgenrutiner fra de han har intervjuet. Blant annet starter han hver morgen med 20 armhevinger og ti spensthopp.

Samtidig har han etter flere år med formaninger fra de han har intervjuet, endelig kuttet ut mobilbruk på sengen, noe som har hatt en overraskende positiv effekt.

– Det siste året har jeg lagt mobilen på kjøkkenet gjennom natten med flymodus skrudd på. Jeg har erstattet den med en analog vekkerklokke. Det har hatt en enorm innvirkning på hvor rolig og mindre stresset jeg er om morgenen. Når jeg har muligheten, har jeg flymodus påskrudd helt til jeg kommer frem til jobb, forteller han.