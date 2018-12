Det viser dokumenter Football Leaks har gjort tilgjengelig for samarbeidende nyhetsmedier, deriblant VG.

Mange kritiserte FIFAs kåring av verdens beste fotballspiller på kvinnesiden i 2016. Grunnen var at den notoriske målscoreren Ada Hegerberg, som hadde blitt kåret til Europas beste fotballspillere tidligere det året, var utenfor topp ti i kåringen.

«Til neste år synes jeg hele prosessen bør revurderes, siden jeg ikke er sikker på om komiteen ser fotball aktivt og fra hele verden.», skrev FIFA-ansatt Alejandro Varsky i en epost til kolleger i desember 2016.



Agent spurte

Det var Hegerbergs tyske agent Dietmar Ness som stilte spørsmål til FIFA om hvorfor Hegerberg var utelatt.

«Det gir ikke et profesjonelt inntrykk av FIFA at Europas beste spiller ikke engang er rangert topp ti av FIFA. I herrefotball ville noe slikt vært en umulighet» argumenterte Hegerbergs agent.

Ness fikk ikke et offisielt svar fra FIFA, men Varsky med flere sa seg enig med ham internt i organisasjonen.



Kan vinne ny pris

​«Spørsmålet vi bør stille oss før neste år er: Er «Football committee» og «Women’s football & FIFA Women’s world cup committee» de rette til å stemme over nominasjonslisten på ti spillere? Ser de virkelig fotball på grundig måte gjennom hele sesongen? Vi må ha i bakhodet at PwC (stort konsulentselskap) overvåker hele prosessen, så vi kan ikke endre resultatet av avstemningen, selv om utfallet er ganske tåpelig»

FIFA har svart VG med å påpeke at reglene for avstemningen er helt åpne og ryddige. Samt at de ligger tilgjengelig på FIFAs nettsider.

Hegerberg kan vinne en ny pris mandag kveld når hun er nominert til Ballon d'Or (Gullballen), som skal deles ut under en prisgalla i Paris.

(©NTB)