Den Montreal-baserte aktivisten Omar Abdulaziz har valgt å dele mer enn 400 WhatsApp-meldinger mellom seg selv og Khashoggi, fordi han mener samtalen ble overvåket.

I meldingene, som Abdlaziz har gitt CNN innsyn i, er Khashoggi langt tydeligere i sin kritikk av kronprins Mohammes bin Salman, enn det han har vært i sine kronikker.

«Han er som et beist, en pac man, som blir enda mer sulten for hvert offer han spiser», skriver Khashoggi i en av meldingene.

– Hackingen av min telefon har spilt en stor rolle i det som skjedde med Jamal, og det er jeg veldig lei meg for. Skyldfølelsen dreper meg, sier Abdelaziz til CNN.

Han har saksøkt det israelske selskapet bak software-programmet han mener ble brukt til å hacke telefonen hans.

Ville starte «cyber bees»

Den hyppige kontakten mellom Abdulaziz og Khashoggi strekker seg mellom oktober 2017 og august 2018. De to diskuterte blant annet å starte en digital armé av unge opposisjonelle saudiarabere, som de ville kalle «cyber bees».

Som ledd i prosjektet ville de to sende amerikanske SIM-kort hjem til sine meningsfeller, slik at de kunne bruke Twitter uten å bli sporet. I tillegg var de i gang med å samle inn penger, viser meldingene.

«Jeg sendte deg noen tanker rundt den elektroniske armeen på e-post», skriver Abdulaziz i en melding i mai i år. «Briljant rapport. Jeg skal prøve å ordne med pengene. Vi må gjøre noe», svarer Khashoggi.

«Gud hjelpe oss»

Tidlig i august fikk Abdulaziz en melding fra venner i Saudi-Arabia som advarte mot at landets myndigheter kjente til deres hemmelige prosjekt. Mange var allerede arrestert, fikk han opplyst. Aktivisten varslet umiddelbart Khashoggi, som etter tre minutter svarte «Gud hjelpe oss».

Khashoggi ble drept da han gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober. Han sto i årevis nær kongefamilien, har vært rådgiver for regjeringen og har nære bånd til Saudi-Arabias elite.

18 personer anholdt

Det siste året har han som skribent vært svært kritisk til den mektige kronprinsens politikk, spesielt krigen i Jemen, den diplomatiske striden med Canada og pågripelsene av kvinnerettsaktivister.

Søndag skrev The Wall Street Journal at kronprinsen en rekke ganger både like før og like etter drapet var i kontakt med sin rådgiver Saud al-Qahtani, som antas å ha hatt ansvaret for koordineringen av drapet.

Saudi-Arabia har anholdt 18 personer som har status som mistenkte i saken. Myndighetene hevder at de handlet på egen hånd.