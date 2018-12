Henny (19) er alle treneres drømmespiller

I EM-åpningen mot Nederland ble hun toppscorer for magyarene med fem scoringer.

Rita Lakatos

En annen som er med på gjenoppbyggingen av Ungarn er playmakeren Rita Lakatos.

Lakatos er født og oppvokst i Slovakia, men ble snappet opp av Györ som 13-åringen. Hun har vært dominerende på yngre landslag for Ungarn, men må nok regne med en mer lærejenterolle enn Hafra i EM.

Lakatos ble tidlig døpt «den nye Görbicz». Mye på grunn av spillestilen, og hun fikk sin debut i Champions League allerede som 16-åring.

Men selv om hun er midtback og blir sammenlignet med Görbicz, så er det en norsk jente som er forbildet hennes. Hun har alltid sett opp til Heidi Løke, og det er også en av årsakene til at hun spilte litt i Norge denne sesongen.

19-åringen har ønsket å lære seg den norske mentaliteten og treningskulturen, og fikk et kort opphold i Byåsen for å kjenne på det

Pauletta Foppa

EMs yngste spiller er franske Pauletta Foppa.

EM-vertene har lenge slitt med å finne en linjespiller på toppnivå. Ikke siden Isabelle Wendling og Veronique Pecqueux-Rolland herjet rundt tusenårsskiftet, har Frankrike hatt en trussel fra denne posisjonen.

Foppa er et talent helt utenom det vanlige. Hun markerte seg sterkt under fjorårets U-EM, og tok i sommer turen til stortklubben Brest. Der er hun lagvenninne med verdensstjerner som Isabelle Gulldén, Marta Mangue, Ana Gros og Allison Pineau, og er foreløpig lærejente for serbiske Sladjana Pop Lazic.

Men landslagssjef Olivier Krumbholz er så fascinert over talentet til Foppa, at han ville ha henne med i troppen. I kampen mot Slovenia fikk hun seg sju minutter på parketten. Og Foppa var ikke snauere enn at hun satte ballen i nettet tre ganger på like mange forsøk. Det er et mål mer enn førstevalget Beatrice Edwige har gjort på sine 84 minutter så langt i EM.

Antonina Skorobogatsjenko

Fremtiden ser lys ut for Russland. Jevgenij Trefilov disponerer et av EMs yngste lag, og i likhet med Christian Berge så har han overflod av gode høyre bakspillere.

Anna Vyakhireva er førstevalget, og en skulle tro hun begynte å nærme seg 30 år når en ser hvor lenge hun har vært med, men Rostov-Don-spilleren er fortsatt bare 23 år gammel.

Men nå har Trefilov et nytt stjerneskudd på gang. 19 år gamle Antonina Skorobogatsjenko er blitt benyttet forsiktig så langt i EM. Men til tross for sin unge alder så har hun allerede vært med på mye.

Etter å ha vunnet U18-VM og tatt sølv i U20-EM, og blitt tatt ut på stjernelaget i begge turneringer, så tok Trefilov henne med i EM-troppen sin i 2016.

I fjor sommer tok hun sølv i U20-EM med Russland, men det er ikke det Skorobogatsjenko huskes best for fra det mesterskapet.

Sammen med lagvenninnene Maria Duvakina og Maria Dudina testet Skorobogatsjenko positivt på Meldonium. Det endte med at Russland måtte gi tilbake sølvmedaljene sine og de tre spillerne ble utestengt i 20 måneder for brudd på dopingreglementet. Denne utestengelsen ble senere redusert til 12 måneder.

Denne sesongen har Skorobogatsjenko vært i storslag. Med 71 mål på 11 kamper, så er hun så langt toppscorer i den russiske ligaen.

I likhet med Lakatos, så har hun også et norsk forbilde. Hun har flere ganger uttalt at hun prøver å kopiere Nora Mørks skuddteknikk.

Emily Bölk

Emily Bölk har Norge allerede stiftet bekjentskap med. 20-åringen banket inn vinnermålet da Tyskland slo Norge 33-32, og stoppet på fem scoringer i kampen.

Å si at hun er arvelig belastet er vel ingen overdrivelse. Mamma Andrea Bölk har spilt over 200 landskamper for Tyskland, og var med da de ble verdensmestere for siste gang i 1993. Pappa Matthias Bölk spilte bundesligahåndball for Fredenbeck. Og om ikke det var nok, så spilte bestemor Inge Stein for DDR i storhetstiden deres.

Nå er Emily Bölk med i sitt tredje mesterskap, selv om hun bare er 20 år gammel.

I likhet med mamma så spiller hun venstreback.

Etter å ha vært trofast mot barndomsklubben Buxtehuder, gikk hun i sommer til storlaget Thüringer.