LA Autoshow er en av årets store høydepunkter for alle bilinteresserte. Hit kommer det også en rekke merker og modeller vi ikke er vant til å finne på bilutstillingene i Europa.

I år er det imidlertid en gammel og herjet 1968-modell Ford Mustang GT 390 Fastback som er messens store trekkplaster, spør du oss. For det er nemlig ingen hvilken som helst gammel Mustang.

Denne ble brukt under innspillingen av filmen Bullitt for 50 år siden. En legendarisk film, med like legendariske Steve McQueen bak rattet.

Mysterium

For flere tiår siden ble den på mystisk vis borte. Ingen visste hvor den var. Det var en masse spekulasjoner om hva som hadde skjedd. Noen trodde det var tyver, andre at rike investorer hadde sikret seg bilen og gjemt den i en hemmelig garasje – mens de mest pessimistiske trodde den var kjørt i fillebiter og var borte for alltid.

Men så dukket den plutselig opp i år – naturligvis til enorm jubel. Bilen har mer eller mindre stått opp fra de døde!

I dag er det Sean Kiernan som eier bilen. Han har heldigvis bestemt seg for å dele denne bilskatten med andre bilentusiaster.

Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, fikk møte eieren av bilen, Sean Kiernan.

– Bilen har vært i familiens eie i 44 år. Da faren min, Bob, og moren min kjøpte bilen i 1974, var det ikke slik at den ble parkert og gjemt bort i en garasje. De kjørte på den 65.000 kilometer, forteller Kiernan.

Ble satt på låven

Den gang var ikke bilen sett på som så spesiell. ”Filmbiler” hadde ikke samme status som i dag. Og bilen var familiens eneste kjøretøy i flere år.

Men så, i 1980, ble den satt på låven. Den fikk clutch-problemer, og det krevdes innsats for å få fikset det. Bob og sønnen fikk aldri tid til å gjøre det, og i 2014 døde faren. Dermed ble sønnen Sean den nye eieren.

Som en hyllest til faren, ville han få liv i bilen igjen, og ikke minst, få den ut i offentligheten.

– Det var aldri planen at det skulle være noe mysterium knyttet til bilen. Men vi ville ikke gå ut med den, før vi hadde fått ordnet den slik vi ville ha den.

Alle de originale merkene bilen fikk i forbindelse med filminnspillingen er der fortsatt.

Comebacket

Det var riktignok en lang prosess å få bekreftet at det virkelig er den riktige bilen. Men det er nå gjort, og på Detroit Auto Show tidligere i år ble den for første gang vist for verden på nytt. Og det var bare starten. Kiernan har fått permisjon fra jobben sin ett år, bare for å kunne dra rundt og vise fram bilen sin. Og han møtes med stor entusiasme over alt!

– I år har jeg stilt den ut 16 ganger. Og det er veldig hyggelig å gjøre det, og møte så mange entusiaster som setter pris på en slik bil.

Etter at han begynte å reise rundt, har det blitt 13 coversaker i bilblader og en TV-dokumentar om bilen. Alt på mindre enn ett år! Det sier ganske mye.

Interiøret er også beholdt akkurat slik det var, den gang Steve McQueen satt bak rattet.

Brukes – fortsatt

Selv om bilen nå tas veldig godt vare på, er det ikke slik at den bare blir stående i garasjen. Den brukes nå og da til en søndagstur, slik at motor og drivverk holdes i gang.

Med unntak av at Kiernan har oppgradert bremser og noe annet småtteri, er bilen helt original. Det vil si at lakken er akkurat den samme som den fikk som ny, og at alle riper og bulker fra filminnspillingen er der fortsatt.

– Den går helt fint, og det er en spesiell følelse å kjøre den. Det er jo for eksempel ikke servostyring eller klimaanlegg. Men det er jo del av sjarmen. Så langt i år har jeg kjørt 320 kilometer, forteller han.

Sean Kiernan har ingen planer om å selge. Men hvis han skal gjøre det, blir det ikke en billig fornøyelse for neste eier ...

Verdien

Utrolig nok sto bilen uten forsikring i årevis. Men nå har Sean sørget for å få den forsikret.

– Jeg er ingen rik mann, men har forsikret den for så mye som jeg har råd til.

– Hva er planene videre?

– Den skal bli værende i familien. Det er det eneste ønsket mitt.

– Men hva om noen vil kjøpe den. Slike biler kan jo plutselig bli ekstremt mye verdt. Hvor høyt må burdet være om du skal si ja?

– Hehe, si det. Vi snakker åttesifret. Det er i alle fall sikkert.

Åttesifret, i dollar, der altså.

For vår egen del håper vi ikke bilen selges og gjemmes bort i en samling, men at den får fortsette å spre glede blant entusiaster over hele verden!

Her står den – bilen Steve McQueen rattet i filmen Bullitt. I flere tiår var det ingen som ante hvor bilen befant seg, og den ble stadig mer legendarisk. I år dukket den plutselig opp på Detroit Autoshow. Nå står den også utstilt på bilutstillingen i Los Angeles.

