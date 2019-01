Vi i Broom er i London i forbindelse med at Amazon gjør seg klar for å lansere sesong tre av sitt mest populære program: The Grand Tour. Det skjer 18. januar.

Jeg er eneste journalist fra Norge som er til stede. Og jeg er blitt lovet et intervju med blant andre Richard Hammond.

I mange år kjente vi Hammond, Jeremy Clarkson og James May som tre bilfanatikere som fikk utfolde seg relativt fritt på BBC. Top Gear var verdens mest sette program. Millioner verden over flokket til skjermen for å få det med seg.

Så skjedde noen utskeielser som ble for mye for ledelsen i Englands svar på NRK.



Sjefen sjøl, Clarkson, fikk sparken. Da tok de to andre kompisene også sine hatter, og gikk.

Eksklusivt møte

Trioen sto aldri i fare for å bli arbeidsledige. Og snart ble de plukket opp av Amazon, som utelukkende driver med nett-TV. En ny kanal, et nytt navn, The Grand Tour – men oppskriften har vært mer eller mindre uendret: De tre programlederne bruker biler til å skape humor, underholdning og til en ørliten grad litt forbrukerinformasjon. Det siste må sees litt stort på. Men likevel.

Og nå sitter altså selveste Hammond foran meg. Bare meg. Broom har fått et eksklusivt intervju.

Richard Hammond (t.v.) og Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen.

Diesel-salget

Vi spør han naturligvis om det som akkurat nå er et veldig hett tema i England, så vel som i Norge. Utviklingen bort fra diesel- og til dels bensinmotor – og over på elektrifiserte drivlinjer.

– Ja, det kan du si. Her har det skjedd mye på kort tid. Regjeringen snudde på hælen, her også. Plutselig ble dieselmotor fy-fy. Land Rover og Jaguar er blant de som blir hardt rammet av dette. Trenden har gått hardt utover salget og dermed også produksjonen på fabrikkene her i England. Det er veldig synd, og påvirker jo også arbeidsplasser, sier Hammond.

Mannen som har kjørt noen av verdens råeste biler, og som elsker Porsche 911, har imidlertid ingenting imot elbiler.

Generasjonskille

Han var blant annet full av lovord etter å ha testet verdens råeste elbil, Rimac One. (akkurat det gikk jo ikke helt bra, men mer om det siden).

– Hva med de som mener at mye av gleden med bilkjøring blir borte, når du ikke får lyden og ikke kan gire selv?

– Joda, jeg har forståelse for det synspunktet. Jeg liker også lyden av en V8-er i fri utfoldelse. Jeg setter også pris på å kunne gire selv også. Men begge deler handler stort sett om vår generasjons oppfatning av fart og akselerasjon. Det vil ikke være på samme måte for de som vokser opp nå. Elbilene byr på noe annet. En annen fartsfølelse og kjøreopplevelse, men ikke nødvendigvis en dårligere opplevelse.

Denne gjengen er godt kjent for å lage show med biler.

Elbiler

Akkurat hvor godt han liker elbiler, får vi svar på når vi ber han fortelle oss hvilken bil han ville kjøpt om han skulle kjøpe ny bil i dag. Det første alternativet han trekker fram er intet mindre enn Jaguar I-Pace.

– Den ville helt klart vært en sterk kandidat. Jeg har veldig sansen for den, både designet og selve bilen. Den har solid rekkevidde, et skikkelig stilig design og får mye god omtale for kjøreegenskapene sine.

For de som nå sitter og måper, så kan vi legge til at han etterpå også ramser opp et par andre biler som kanskje passer bedre til ”petrolhead”-betegnelsen: Bentley og Lamborghini Urus.

Nær døden-opplevelser

– Du har jo hatt noen uhell opp gjennom karrieren. I den nye sesongen fortsetter du å gjøre ting som mange andre ville latt være. Hva sier familien til alt dette?

– De er veldig forståelsesfulle. De vet at jeg er veldig glad i dem, og at jeg ikke vil ta unødvendig store sjanser. Men likevel, ting kan jo skje.

Han sikter blant annet til da han krasjet i en jetdrevet dragster og nesten omkom, eller da han kjørte av veien en Rimac. Bilen rullet ned en fjellside og brant opp. Hammond ble fraktet bort i helikopter.

– Den første gangen var det uflaks. Et hjul eksploderte, og da gikk det ikke an å kontrollere bilen, lenger. Men jeg må vel tilstå at jeg hadde en viss skyld i den andre ulykken. Selv om vi forsøker å ta forholdsregler, kan det skje ting.

Norges-besøk

I sesong tre av The Grand Tour fortsetter gjengen sin reise verden rundt. Men det er ikke lagt inn et besøk i Norge, denne gangen.

– Vi har vært der flere ganger. Norge er fantastisk! Jeg mener det. Vi har det utrolig moro hver gang vi er der – dere er jo klin gærne der oppe. En kompis av meg var der nylig på ferie, og kunne fortelle at ingenting hadde forandre seg siden jeg var der, smiler Hammond.

Dessverre kan han ikke fortelle om planer om at The Grand Tour også skal ta turen nordover.

– Vi har ingen konkrete planer om det foreløpig. Så vi får bare vente og se hva som skjer.

Plutselig er vår tilmålte tid over. Men vi kan i alle fall sikre oss en ny dose av både Hammond, Clarkson og May i sesong tre av The Grand Tour.

Her kan du se litt av det som kommer til å skje i tredje sesong av The Grand Tour.