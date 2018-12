Stjernevitne har forandret utseende minst tre ganger

Rettssaken mot El Chapo har pågått i New York i fire uker.

Meksikaneren er blant annet anklaget for å ha smuglet 155 tonn kokain til USA, og vært leder for det brutale Sinaloa-kartellet fra 1989 til 2014.

Minst tre operasjoner

Stjernevitnet til myndighetene er den colombianske narkobaronen Juan Carlos «Chupeta» Ramirez Abadia, som ble arrestert i 2007. Han er trolig aller mest kjent for å ha endret utseende flere ganger ved hjelp av plastisk kirurgi.

Under vitnemålet torsdag forklarte han at han har hatt minst tre operasjoner.

– Jeg har endret på kjeven, kinnbeinene, øynene, munnen, ørene og nesen, forklarte han, ifølge nyhetsbyrået AP.

Chupeta forklarte juryen at han bestakk myndighetene i Colombia for å få rullebladet sitt slettet. Han anslo å ha smuglet 400.000 kilo kokain, beordret 150 drap, og sittet på en formue på en milliard amerikanske dollar da han ble arrestert i Brasil i 2007.

Chupeta ble utlevert til USA, og gikk med på å vitne mot mexikanske El Chapo. Han har forklart at han på begynnelsen av 90-tallet inngikk en avtale om at det colombianske kartellet skulle fly narkotika for El Chapo til Los Angeles og New York.

En pistol dekket med diamanter er et av bevisene som legges fram mot El Chapo. Narkobaronen har ifølge tiltalen vært leder for Sinaloa-kartellet og tjenete hundrevis av millioner av dollar. (U.S. Attorney's Office via AP, File)

Påtalemyndigheten har brukt flere år på å samle bevis og reise den omfattende tiltalen som de håper vil føre til at 61-åringen må tilbringe resten av sitt liv i et amerikansk høysikkerhetsfengsel.

Minst tre kartellmedlemmer har sagt ja til å vitne mot kartellsjefen. De har blant annet fortalt at de fløy privatfly lastet med overskudd fra smuglingen på opp til ti millioner dollar i kontanter minst tre ganger i uken til El Chapo i Mexico.

Kunne kontrollere priser

Mandag vitnet Chupeta i retten. Der fortalte han at han smuglet så mye kokain at han kunne kontrollere prisene på gatene i New York, skriver The Independent.

«Flere ganger holdt jeg det igjen slik at det ble mindre kokain på gaten og prisen gikk opp. Så sendte jeg ut mitt slik at profitten ble større», sa han.​

Colombianeren fortalte også hvordan han brukte båter til å levere kokainen i stedet for fly, etter at amerikanerne begynte å bruke radar for å fange opp smuglere.

Ramirez Abadia fortalte om en gang han skulle sende en last med 20 tonn kokain til Mexico hvor kapteinen på båten var så høy at han trodde han så spøkelser og amerikanske skip. Det førte til at kapteinen besluttet å senke båten sammen med kokainen verdt rundt 400 millioner dollar.

Sammen med den meksikanske smuglervennen Amado Carillo Fuentes forsøkte Chupeta å finne skipet med helikopter, men uten hell.