– Jeg sitter igjen med en følelse av at det er mye å gå på, at jeg mangler litt på formen, mangler litt på det meste.

Det sier en skuffet Johannes Høsflot Klæbo til TV 2 etter at minitouren på Lillehammer er avsluttet. 22-åringen endte på en 14. plass sammenlagt, godt over minuttet bak vinner Didrik Tønseth.

Sprinten fredag endte med stavbrekk i semifinalen. 15 kilometeren lørdag ble en tung dag i sporet for trønderen, som endte på 23. plass. Søndag ble han gående i et samlet felt uten å få til det store.

– Stang inn i fjor

Det står i sterk kontrast til situasjonen for omtrent et år siden. Da gjorde Klæbo rent bord under verdenscupen på Lillehammer.

– Da hadde jeg stang inn, ting funka på den tida her i fjor. Jeg kunne gjøre det meste, det var lite som beit på. Nå går det litt tråere, forklarer Klæbo.

Fjorårets verdenscupvinner vet heller ikke hvordan han skal forklare den overraskende formsvikten.

– Det er vanskelig å si, jeg trener jevnt, men vi balanserer oppe på knivsegg der, så det er lite som skal til for at det bikker over.

Vurderer pause frem til jul

Nå vurderer Klæbo å droppe resten av verdenscuprennene før jul.

– Jeg må ta en prat med Arild og morfar, så får vi se hva vi gjør, om jeg skal gå noe mer eller hva vi gjør. Jeg må ta en vurdering på Tour de Ski etter hvert også, sier han.

– Kan det hende vi ikke får se deg i verdenscupen før jul?

– Det er vanskelig å si, jeg trenger noen dager til å trene litt, komme i gang litt, så får vi se hvordan det går, sier Klæbo.

– Får vi se deg på Beitostølen neste helg?

– Det tviler jeg på.

Akkurat det bekrefter sprintlandslagstrener Arild Monsen til TV 2 søndag kveld.

– Johannes går ikke på Beito. Det er bestemt, skriver Monsen i en SMS til TV 2.

Monsen er derimot klokkeklar på at vi ikke har sett Klæbo for siste gang før jul.

– Selvsagt går han sprinten i Davos.