Prisen ble delt ut foran 80.000 mennesker under Global Citizen Festival på et fotballstadion i Johannesburg i Sør-Afrika søndag ettermiddag. Ifølge organisasjonen Global Citizen, som arbeider for å bekjempe fattigdom innen 2030, ble Solberg tildelt prisen for hennes utrettelige arbeid for kvinner og jenters rettigheter.

Ifølge Solberg er prisen en utmerkelse som anerkjenner Norges internasjonale engasjement.

– Tusen takk for prisen. Jeg oppfatter at dette er en pris til Norges engasjement internasjonalt. Jeg vil gjerne dedisere den til de som gjør den største jobben, alle de frivillige. De som står opp dag og natt for enten å gjøre lokalsamfunnet sitt eller verden til et bedre sted å bo, sier statsministeren i en melding på Twitter.

Statsministeren mottok prisen da hun var til stede på Global Citizen Mandela100 Concert og på en mottakelse for å markere at det er 100 år siden Mandela ble født.

Solberg er på et to dagers langt besøk i landet, og tidligere på dagen besøkte Solberg farmen Liliesleaf. Farmen er plassen der Nelson Mandela og mesteparten av den øvrige ANC-ledelsen lå i dekning i årene etter at apartheidregimet gjorde organisasjonen forbudt i 1960.

Under besøket ble Solberg ledsaget av tidligere president Kgalema Motlanthe, Sør-Afrikas utenriksminister Lindiwe Sisulu, samt barnebarnet til Nelson Mandela, Kweku Mandela. Solberg ble vist rundt i det som i dag er et museum, som belyser historien til den sørafrikanske frigjøringsbevegelsen. I tillegg er det en permanent utstilling som viser Norges innsats for å støtte frigjøringskampen.

Mandag reiser Solberg til Angola, som er Norges viktigste økonomiske partner i Afrika. I Angola skal statsministeren blant annet ha et møte med president Joao Lourenco, samt delta på åpningen av et norsk-angolansk næringslivsseminar.

