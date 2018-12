«Glemt» Liverpool-spiss avgjorde langt på overtid etter utrolig situasjon

Liverpool - Everton 1-0

En desperat Jürgen Klopp kastet innpå Divock Origi til bare sin andre kamp denne sesongen på jakt etter seiersmålet i derbyet mot Everton og nesten seks minutter takket den belgiske spissen Klopp for tilliten.

Et håpløst volleyforsøk gikk i tverrliggeren, før Everton-keeper Jordan Pickford fomlet ballen rett foran mål, der Origi headet inn kampens eneste mål mot byrivalen.

Klopp fikk fullstendig bananas, stormet banen og jublet med Alisson Becker.

– Det var et spesielt øyeblikk både for klubben og meg. Nå skal jeg bare nyte øyeblikket, sa Origi etter kampen.

– Jeg tror det bare var instinkt og forsøkte bare å være på hugget. Jeg er glad for å heade den inn. For meg handler det om at jeg vil bare nyte kampen og hjelpe laget når jeg kommer inn, mente Liverpool-helten.

– Det er det rareste målet jeg har sett siden badeballen på Stadium of Light Simen Stamsø Møller

Virgil van Dijk spøkte med at assisten var med vilje.

– Det var en fantastisk assist. Det var en stor følelse å vinne denne kampen. Jeg er bare glad for at vi holdt nullen og at vi vant, sa han

Jürgen Klopp beklaget at han løp inn på banen etter Liverpools scoring. Ifølge britiske medier risikerer han bot av FA for banestormingen.

– Jeg må bare beklage, jeg kunne ikke hindre meg selv i gjøre det da det skjedde. Kampen var som forventet, intens og tøff, og med sjanser til begge lag. Til slutt fikk vi et mål. Men jeg forstår skuffelsen til Everton. For oss var det en briljant seier, sa han.

– Rett etter kampen sa jeg unnskyld til Marco Silva da vi snakket sammen. Jeg fortalte ham hvor mye respekt jeg har for det arbeidet han gjør, for han har gjort utrolige ting med Everton. De er rett og slett et strålende lag som ga oss en skikkelig vanskelig kamp, sa Klopp videre.

Han sa dette om Virgil van Dijks merkelige assist:

– Da Virgil skjøt, så trodde jeg situasjonen var over. Men så så jeg ballen begynte å skru og falt ned, og plutselig var vi der. Det føltes godt, sa han.

Everton-kaptein Seamus Coleman beskrev tapet som bittert.

– Vi hadde mange sjanser, men så skjer det på slutten. Jeg synes synd på fansen. Men slik er fotballen, vi må bare gå videre. Jeg har ikke snakket med Pickford, men det er ikke bare hans feil. Jeg bommet på et straffespark for noen uker siden, vi har ikke spilt bra i perioder. Vi er alle sammen om dette, sa en skuffet Coleman.