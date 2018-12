​Se de utrolige bildene i videovinduet øverst.

Det var ingenting å si på temperaturen i første omgang av Nord-London-derbyet mellom Arsenal og Tottenham

Arsenal startet forrykende og tok ledelsen 1-0, men så utlignet Eric Dier etter en dødball.

Dier feiret med å hysje på hjemmefansen nede ved hjørneflagget hvor Arsenals innbyttere varmet opp.

Det likte Arsenal-reserve Stephan Lichsteiner dårlig og gikk bort for å si ifra. Da brøt det ut full slåsskamp mellom de to lagene.

HÅNDGEMENG: Dele Alli var tilsynelatende rasende ppå Matteo Guendouzi. FOTO: Skjermdump fra TV 2 Sport Premium.

I basketaket som fulgte kunne man blant annet se en rasende Dele Alli i klinsj med Arsenal-reserve Matteo Guendouzi og Aaron Ramsey.

Stemningen var så amper at Tottenham-manager Mauricio Pochettino så seg tvunget til å gripe inn.

– Pochettino var i full spurt nedover sidelinjen og vinket spillerne tilbake på banen. Det var feiringen til Dier som utløste bråket. Feiringen startet med at Dier ertet på seg Arsenals supportere og spillere. Han hysjet på fansen, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Pochettino kom seg imidlertid tilbake i teknisk sone etter en kort stund, og kampen kunne fortsette.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener feiringen til Dier var uproblematisk.

– Jeg kan ikke se at det er noe stort problem. Og så er det Lichtsteiner som starter det. Og jeg forstår også hvorfor han reagerer, men det er en så liten gnist som skal til for at det skal ta full fyr, og så kommer jo plutselig hele benken løpende.

– Guendouzi kommer løpende og later som om de skal fighte og så ser de ut som sølvgutter etterpå. Jeg liker å se sånne bilder som dette, så lenge det ikke blir stygt, sa han i TV 2s Premier League-studio i pausen.

Han får støtte av kollega Petter Myhre.

– Dette viser at derbyet betyr noe ekstra. Istedenfor at man sier at det er så mange viktige kamper at derbyene er i ferd med å dø ut. Her ble det jo ordentlig fyr i teltet.