Politiet i New York etterlyste paret som ble fanget på overvåkingskamera nylig.

En forelsket mann valgte å fri til kjæresten sin på Times Square like før midnatt 30. november. Men det romantiske øyeblikket fikk en brå slutt.

– Hun sa ja, men han ble så overveldtet at han mistet ringen ned i gitteret på bakken, skriver NYPD på Twitter.

Overvåkingsvideoen viser hvordan de to blir liggende på bakken og forgjeves kikke ned i gitteret etter ringen, før de forlater stedet.

– Kontaktet politet

Mannen kontaktet politi i nærheten da uhellet inntraff på fredag, men heller ikke de klarte å få opp ringen. Paret satt seg på flyet hjem til England uten ringen.

Men politiet fortsatte å lete, og søndag morgen lokal tid klarte de å finne ringen, på toppen av en søppelhaug nesten 2.5 meter under bakken, skriver AP.

RINGEN: Dette er ringen som forsvant ned i gitteret på Times Square i New York.

Det var bare ett problem. Ingen meldte seg til politiet som ringens rette eier, og politiet etterlyste paret på Twitter.

– Hjelp oss å finne paret sånn at de kan få ringen tilbake, skriver spesialstyrken på Twitter.

Politiet publiserte også en rekke overvåkingsbilder av paret på vei til og fra Times Square.

Innlegget til NYPD ble delt 11.000 ganger på under ett døgn.

Thank you, Twitter. Case closed!



Love,

John, Daniella, and the NYPD. pic.twitter.com/G7eB1Ds7vP — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2018

Fant paret

På søndag kunne NYPD melde på Twitter at saken var løst. Paret, engelskmennene John Drennan og Daniella Anthony, hadde fått tilbake ringen sin. Begge to var søndag ute på Twitter og takket politet for at de fant ringen de trodde var borte for alltid.

– Tusen takk til NYPD og alle som delte, og gjenforente meg med ringen min! skrev Daniella etter at ringen var kommet til rette.